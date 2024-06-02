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Лунін обіймав Кубок, Бекхем привітав Беллінгема — як Реал святкував перемогу в ЛЧ

2 червня 2024 07:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін обіймав Кубок, Бекхем привітав Беллінгема — як Реал святкував перемогу в ЛЧ
Андрій Лунін із дружиною Анастасією у літаку "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" виграв у дортмундської "Боруссії" у фіналі Ліги чемпіонів на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Гравці іспанської команди декілька годин святкували перемогу, після чого повезли Кубок уболівальникам.

"Реал" є абсолютними рекордсменами за кількістю перемог у Лізі чемпіонів, нагадує портал Новини.LIVE.

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За фіналом Ліги чемпіонів із трибун спостерігали багато зірок футболу. Вболівальники на "Вемблі" по-різному реагували, коли на великому екрані арени показали Жозе Моурінью та Юргена Клоппа. Сам кубок на поле винесли Зінедін Зідан та Карл-Хайнц Рідле. Олександр Усик та Андрій Шевченко теж відвідали один із головних поєдинків сезону.

Вінісіус Жуніор
Вінісіус Жуніор у літаку "Реала". Фото: instagram.com/vinijr/

Як гравці "Реала" відсвяткували перемогу

Підопічні Карло Анчелотті влаштували святкову фотосесію із Кубком після офіційної церемонії нагородження. Тоні Кроос, який зіграв свій останній матч у кар'єрі, посміхався та вважав кількість своїх трофеїв. Тренер "Реала" дозволив собі виявити емоції після того, як футболісти буквально стали носити його на руках.

У роздягальні іспанської команди були традиційні танці, а президент клубу Флорентіно Перес обіймав і гравців, і членів їхніх сімей. Вінісіус Жуніор досі не знімає сонячні окуляри, Браїм Діас співає пісні про нову перемогу своєї команди.

Девід Бекхем
Бекхем привітав Беллінгема. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Джуд Беллінгем поставив вітання від Девіда Бекхема, який привітав земляка та опублікував фото, на якому постав у традиційній позі лідера "Реала". А вболівальники мадридської команди вже заповнили площу Сібелес і чекають на повернення "королівського клубу" додому.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Провалився продаж "Евертона" Миколенка.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Девід Бекхем
футбол
Ліга чемпіонів
Андрій Лунін
Вінісіус Жуніор
Реал Мадрид
спорт
Джуд Беллінгем

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