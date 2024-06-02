Лунін обіймав Кубок, Бекхем привітав Беллінгема — як Реал святкував перемогу в ЛЧ
Мадридський "Реал" виграв у дортмундської "Боруссії" у фіналі Ліги чемпіонів на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Гравці іспанської команди декілька годин святкували перемогу, після чого повезли Кубок уболівальникам.
"Реал" є абсолютними рекордсменами за кількістю перемог у Лізі чемпіонів, нагадує портал Новини.LIVE.
За фіналом Ліги чемпіонів із трибун спостерігали багато зірок футболу. Вболівальники на "Вемблі" по-різному реагували, коли на великому екрані арени показали Жозе Моурінью та Юргена Клоппа. Сам кубок на поле винесли Зінедін Зідан та Карл-Хайнц Рідле. Олександр Усик та Андрій Шевченко теж відвідали один із головних поєдинків сезону.
Як гравці "Реала" відсвяткували перемогу
Підопічні Карло Анчелотті влаштували святкову фотосесію із Кубком після офіційної церемонії нагородження. Тоні Кроос, який зіграв свій останній матч у кар'єрі, посміхався та вважав кількість своїх трофеїв. Тренер "Реала" дозволив собі виявити емоції після того, як футболісти буквально стали носити його на руках.
У роздягальні іспанської команди були традиційні танці, а президент клубу Флорентіно Перес обіймав і гравців, і членів їхніх сімей. Вінісіус Жуніор досі не знімає сонячні окуляри, Браїм Діас співає пісні про нову перемогу своєї команди.
Джуд Беллінгем поставив вітання від Девіда Бекхема, який привітав земляка та опублікував фото, на якому постав у традиційній позі лідера "Реала". А вболівальники мадридської команди вже заповнили площу Сібелес і чекають на повернення "королівського клубу" додому.
Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу.
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