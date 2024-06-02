Лунин обнимал Кубок, Бекхэм поздравил Беллингема — как Реал праздновал победу в ЛЧ
Мадридский "Реал" выиграл у дортмундской "Боруссии" в финале Лиги чемпионов на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Игроки испанской команды несколько часов праздновали победу, после чего повезли Кубок болельщикам.
"Реал" является абсолютным рекордсменам по количеству побед в Лиге чемпионов, напоминает портал Новини.LIVE.
За финалом Лиги чемпионов с трибун наблюдали многие звезды футбола. Болельщики на "Уэмбли" по-разному реагировали, когда на большом экране арены показали Жозе Моуринью и Юргена Клоппа. Сам кубок на поле вынесли Зинедин Зидан и Карл-Хайнц Ридле. Александр Усик и Андрей Шевченко тоже посетили один из главных поединков сезона.
Как игроки "Реала" отпраздновали победу
Подопечные Карло Анчелотти устроили праздничную фотосессию с Кубком после официальной церемонии награждения. Тони Кроос, который сыграл свой последний матч в карьере, улыбался и считал количество своих трофеев. Тренер "Реала" позволил себе проявить эмоции после того, как футболисты буквально стали носить его на руках.
В раздевалке испанской команды были традиционные танцы, а президент клуба Флорентино Перес обнимал и игроков, и членов их семей. Винисиус Жуниор до сих пор не снимает солнечные очки, Браим Диас поет песни о новой победе своей команды.
Джуд Беллингем репостнул поздравление от Дэвида Бекхэма, который поздравил соотечественника и опубликовал фото, на котором предстал в традиционной позе лидера "Реала". А болельщики мадридской команды уже заполнили площадь Сибелес и ждут возвращение "королевского клуба" домой.
Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.
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