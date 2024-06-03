Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор признаны лучшими игроками Лиги чемпионов

Беллингем, Винисиус и Куртуа признаны лучшими игроками Лиги чемпионов
Технические наблюдатели УЕФА объявили лучшего игрока и лучшего молодого футболиста по итогам сезона 2023/24. Ими стали представители мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Лучшие игроки сезона
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим игроком сезона Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.
"Винисиус провел серию сенсационных выступлений за Мадрид на протяжении всей победной кампании, забив в общей сложности шесть голов, включая решающий гол в финале против Дортмунда", — говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Кроме этого, лучшим молодым игроком сезона Лиги Чемпионов УЕФА признал полузащитника Джуда Беллингема.
"Беллингем провел отличный дебютный сезон в испанской столице, кульминацией которого стал субботний триумф в Лиге чемпионов УЕФА над его бывшим клубом", — сообщает пресс-служба УЕФА.
👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions Лига Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel. #UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024
Кроме того, отметили и Тибо Куртуа. Голкипер стал единственным в истории мадридского "Реала", записавшим на свой счет два "сухих" финала Лиги Чемпионов.
"Реал" в сезоне 2023/24 получил свой 15-й титул Лиги чемпионов — в финале игроки одолели дортмундскую "Борусию" со счетом 2:0.
Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.
Довбик рассказал о своем прозвище в "Жироне" и назвал задачу на Евро-2024.
Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.
Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча.
"Кривбасс" получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе.
Читайте Новини.LIVE!