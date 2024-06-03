Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор признаны лучшими игроками Лиги чемпионов

Джуд Беллингем. Фото: instagram.judebellingham

Технические наблюдатели УЕФА объявили лучшего игрока и лучшего молодого футболиста по итогам сезона 2023/24. Ими стали представители мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим игроком сезона Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.

"Винисиус провел серию сенсационных выступлений за Мадрид на протяжении всей победной кампании, забив в общей сложности шесть голов, включая решающий гол в финале против Дортмунда", — говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Кроме этого, лучшим молодым игроком сезона Лиги Чемпионов УЕФА признал полузащитника Джуда Беллингема.

"Беллингем провел отличный дебютный сезон в испанской столице, кульминацией которого стал субботний триумф в Лиге чемпионов УЕФА над его бывшим клубом", — сообщает пресс-служба УЕФА.

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions Лига Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel. #UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Кроме того, отметили и Тибо Куртуа. Голкипер стал единственным в истории мадридского "Реала", записавшим на свой счет два "сухих" финала Лиги Чемпионов.

"Реал" в сезоне 2023/24 получил свой 15-й титул Лиги чемпионов — в финале игроки одолели дортмундскую "Борусию" со счетом 2:0.

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