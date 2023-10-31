Беллінгема визнали найкращим молодим гравцем року Копа Трофі

Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

У Парижі відбулась церемонія нагородження кращих гравців 2023 року "Золотий м’яч". Як і прогнозували букмекери переможцем вже у восьмий раз став легендарний Мессі, а нагороду найкращого молодого гравця Копа Трофі отримав Джуд Беллінгем.

Подробиці розіграшу в матеріалі Новини.LIVE.

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Перед початком фаворитами називали Мессі, який став героєм Чемпіонату світу 2022 та допоміг збірній Аргентині перемогти на Мундіалі та Голланд, який зробив требл з Ман Сіті. На Мессі коефіціент був 1,1, а на норвежця лише 5-6,5

Гаррі Кейн посів лише 19-ту сходинку, його випередив партнер по збірній Англії Беллінгем. Хвіча Кварцхелія з Грузії опинився на 17-й позиції, а Бензема на 16-й.

Перша подібна нагорода для Мадрида

Але при цьому найкращим молодим гравцем визнали саме Джуда Беллінгема. 95% журналістів, що брали участь у голосуванні, поставили 20-річного англійця на перше місце рейтингу. За всю історію "Реала" не було жодного гравця, який став переможцем у цій номінації.

Беллінгем цього сезону забив 13 голів і віддав 3 асисти в 13 матчах. Влітку "Реал" купив його у "Боруссії" Д за 103 мільйони євро.

Beautiful night at the Balond’or for the first time. Very honoured to be awarded with the Kopa Trophy. Thank you to all teammates, members of staff and coaches who have helped and shown me support up until this point of my journey and especially in the past year. Finally,… pic.twitter.com/YGdez69YBc — Jude Bellingham (@BellinghamJude) October 30, 2023

"Прекрасна ніч у Balond’or вперше. Для мене велика честь отримати нагороду Копа Трофі. Дякую всім товаришам по команді, співробітникам і тренерам, які допомагали та підтримували мене до цього моменту мого шляху, а особливо в минулому році. Нарешті, це було б неможливо без любові шанувальників. Тепер продовжувати працювати заради головного у футболі – успіху та трофеїв з командою!", — написав Беллінгем у своєму твіттері.

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