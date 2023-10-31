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Беллінгема визнали найкращим молодим гравцем року Копа Трофі

31 жовтня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Беллінгема визнали найкращим молодим гравцем року Копа Трофі
Джуд Беллінгем. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У Парижі відбулась церемонія нагородження кращих гравців 2023 року "Золотий м’яч". Як і прогнозували букмекери переможцем вже у восьмий раз став легендарний Мессі, а нагороду найкращого молодого гравця Копа Трофі отримав Джуд Беллінгем.

Подробиці розіграшу в матеріалі Новини.LIVE.

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Перед початком фаворитами називали Мессі, який став героєм Чемпіонату світу 2022 та допоміг збірній Аргентині перемогти на Мундіалі та Голланд, який зробив требл з Ман Сіті. На Мессі коефіціент був 1,1, а на норвежця лише 5-6,5

Гаррі Кейн посів лише 19-ту сходинку, його випередив партнер по збірній Англії Беллінгем. Хвіча Кварцхелія з Грузії опинився на 17-й позиції, а Бензема на 16-й.

Перша подібна нагорода для Мадрида

Але при цьому найкращим молодим гравцем визнали саме Джуда Беллінгема. 95% журналістів, що брали участь у голосуванні, поставили 20-річного англійця на перше місце рейтингу. За всю історію "Реала" не було жодного гравця, який став переможцем у цій номінації.

Беллінгем цього сезону забив 13 голів і віддав 3 асисти в 13 матчах. Влітку "Реал" купив його у "Боруссії" Д за 103 мільйони євро.

"Прекрасна ніч у Balond’or вперше. Для мене велика честь отримати нагороду Копа Трофі. Дякую всім товаришам по команді, співробітникам і тренерам, які допомагали та підтримували мене до цього моменту мого шляху, а особливо в минулому році. Нарешті, це було б неможливо без любові шанувальників. Тепер продовжувати працювати заради головного у футболі – успіху та трофеїв з командою!", — написав Беллінгем у своєму твіттері.

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