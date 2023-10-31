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Беллингем признан лучшим молодым игроком года Копа Трофи

31 октября 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Беллингем признан лучшим молодым игроком года Копа Трофи
Джуд Беллингем. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Париже состоялась церемония награждения лучших игроков 2023 года "Золотой мяч" . Как и прогнозировали букмекеры, победителем уже в восьмой раз стал легендарный Месси, а награду лучшего молодого игрока Копа Трофи получил Джуд Беллингем.

Подробности розыгрыша в материале Новини.LIVE.

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Перед началом фаворитами называли Месси, который стал героем Чемпионата мира 2022 и помог сборной Аргентине победить на Мундиале и Голланде, сделавшем требл из Ман Сити. На Месси коэффициент был 1,1, а на норвежца только 5-6,5.

Гарри Кейн занял лишь 19-е место, его опередил партнер по сборной Англии Беллингем. Дважды Кварцхелия из Грузии оказался на 17-й позиции, а Бензема на 16-й.

Первая подобная награда для Мадрида

Но при этом лучшим молодым игроком признали именно Джуда Беллингема. 95% участвовавших в голосовании журналистов поставили 20-летнего англичанина на первое место рейтинга. За всю историю "Реала" не было ни одного игрока, ставшего победителем в этой номинации.

Беллингем в этом сезоне забил 13 голов и отдал 3 ассиста в 13 матчах. Летом "Реал" купил его у "Боруссии" Д за 103 миллиона евро.

"Прекрасная ночь в Balond'or впервые. Для меня большая честь получить награду Копа Трофи. Спасибо всем товарищам по команде, сотрудникам и тренерам, которые помогали и поддерживали меня до этого момента моего пути, особенно в прошлом году. Наконец, это было бы невозможно без любви поклонников.Теперь продолжать работать ради главного в футболе – успеха и трофеев с командой!", — написал Беллингем в своем твиттере.

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