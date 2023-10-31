Беллингем признан лучшим молодым игроком года Копа Трофи

Джуд Беллингем. Фото: Reuters

В Париже состоялась церемония награждения лучших игроков 2023 года "Золотой мяч" . Как и прогнозировали букмекеры, победителем уже в восьмой раз стал легендарный Месси, а награду лучшего молодого игрока Копа Трофи получил Джуд Беллингем.

Подробности розыгрыша в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Перед началом фаворитами называли Месси, который стал героем Чемпионата мира 2022 и помог сборной Аргентине победить на Мундиале и Голланде, сделавшем требл из Ман Сити. На Месси коэффициент был 1,1, а на норвежца только 5-6,5.

Гарри Кейн занял лишь 19-е место, его опередил партнер по сборной Англии Беллингем. Дважды Кварцхелия из Грузии оказался на 17-й позиции, а Бензема на 16-й.

Первая подобная награда для Мадрида

Но при этом лучшим молодым игроком признали именно Джуда Беллингема. 95% участвовавших в голосовании журналистов поставили 20-летнего англичанина на первое место рейтинга. За всю историю "Реала" не было ни одного игрока, ставшего победителем в этой номинации.

Беллингем в этом сезоне забил 13 голов и отдал 3 ассиста в 13 матчах. Летом "Реал" купил его у "Боруссии" Д за 103 миллиона евро.

Beautiful night at the Balond'or for first time. Весьма надежд быть удостоен with Kopa Trophy. Thank you to all teammates, members of staff and coaches которые имели помощь и я могу support up until this point of my journey and especially in the past year. Finally,… pic.twitter.com/YGdez69YBc — Jude Bellingham (@BellinghamJude) October 30, 2023

"Прекрасная ночь в Balond'or впервые. Для меня большая честь получить награду Копа Трофи. Спасибо всем товарищам по команде, сотрудникам и тренерам, которые помогали и поддерживали меня до этого момента моего пути, особенно в прошлом году. Наконец, это было бы невозможно без любви поклонников.Теперь продолжать работать ради главного в футболе – успеха и трофеев с командой!", — написал Беллингем в своем твиттере.

Напомним, бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага на "Манчестер Юнайтед".

Яремчук будет чаще играть в основе — тренер "Валенсии" назвал причину.

Жена Криштиану Роналду вышла на поле в тесных джинсах и вызвала восхищение болельщиков.

Сегодня состоится церемония "Золотой мяч 2023" - где и когда смотреть награждение.

Усик может отобрать у Фьюри пояс WBC даже без боя — о чем идет речь.

Легионер "Динамо" вернется в киевский клуб , несмотря на страх играть в Украине.