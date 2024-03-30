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Бенфіка для конкуренції Трубіну придбає голкіпера національної збірної Бразилії

30 березня 2024 10:20
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Агабекян Карен
редактор
Бенфіка для конкуренції Трубіну придбає голкіпера національної збірної Бразилії
Бенто (по центру) у складі збірної Бразилії. Фото: CONMEBOL
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лісабонська "Бенфіка" хоче посилити конкуренцію на позиції голкіпера. Наразі основним воротарем клубу є українець Анатолій Трубін.

Видання La Gazetta dello Sport повідомило, що клуб із Лісабона хоче підписати дуже сильного голкіпера.

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Бразильський воротар Бенто. Фото: Rafael Ribeiro / CBF

Хто складе конкуренцію Трубіну

За інформацією джерела, "Бенфіка" хоче купити 24-річного бразильського голкіпера "Атлетіко Паранаенсе" Бенто Матеуса Крепскі.

Футболіст раніше запрошувався до збірної Бразилії та провів за неї два матчі. Наразі він є третім воротарем країни після Аллісона Бекера та Едерсона. Це привернуло до нього увагу "Бенфіки", "Інтера", "Челсі", "Вулверхемптона" та "Ноттінгем Форест". Влітку за футболіста доведеться викласти 15 млн євро.

Італійські журналісти порівняли футболіста за манерою гри із легендарним бразильським воротарем "Інтера" Жуліо Сезаром.

Трубін у поточному сезоні провів за "Бенфіку" 40 матчів, у яких пропустив 37 м'ячів, та у 16 іграх відіграв на "нуль".

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футбол
Бразилія
Бенфіка
Анатолій Трубін
українські легіонери (футбол)

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