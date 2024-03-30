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Бенфика для конкуренции Трубину купит голкипера национальной сборной Бразилии

30 марта 2024 10:20
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Агабекян Карен
редактор
Бенфика для конкуренции Трубину купит голкипера национальной сборной Бразилии
Бенто (по центру) в составе сборной Бразилии. Фото: CONMEBOL
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лиссабонская "Бенфика" хочет усилить конкуренцию на позиции голкипера. Сейчас основным вратарем клуба является украинец Анатолий Трубин.

Издание La Gazetta dello Sport сообщило, что клуб из Лиссабона хочет подписать очень сильного голкипера.

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Бразильский вратарь Бенто. Фото: Rafael Ribeiro / CBF

Кто составит конкуренцию Трубину

По информации источника, "Бенфика" хочет купить 24-летнего бразильского голкипера "Атлетико Паранаэнсе" Бенто Матеуса Крепски.

Футболист ранее приглашался в сборную Бразилии и провел за нее два матча. Сейчас он является третьим вратарем страны после Аллисона Бекера и Эдерсона. Это привлекло к нему внимание "Бенфики", "Интера", "Челси", "Вулверхэмптона" и "Ноттингем Форест". Летом за футболиста придется выложить 15 млн евро.

Итальянские журналисты сравнили футболиста по манере игры с легендарным бразильским вратарем "Интера" Жулио Сезаром.

Трубин в текущем сезоне провел за "Бенфику" 40 матчей, в которых пропустил 37 мячей, и в 16 играх отыграл на "ноль".

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футбол
Бразилия
Бенфика
Анатолий Трубин
украинские легионеры (футбол)

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