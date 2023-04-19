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Бензема востаннє продовжив контракт з "Реалом": відомо, коли нападник залишить Мадрид

19 квітня 2023 19:34
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Бензема востаннє продовжив контракт з Реалом — відомо, коли нападник залишить Мадрид
Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема. Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Зірковий форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема залишиться у стані "вершкових" ще на один рік. Володар Золотого м'яча активував опцію продовження контракту з "бланкос" до літа 2024 року. 

Про це повідомляє AS.

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Дію контракту Каріма Бензема з "Реалом" автоматично продовжено ще на один рік. Отже, наступний сезон стане останнім для форварда у футболці мадридського гранда. 

За інформацією журналістів, нападник сам чудово розуміє, що його історія у "Реалі" добігає кінця. Влітку 2024 року до складу команди приєднається бразильський талант Ендрік, з яким "бланкос" підписали багаторічну угоду. До того ж мадридці шукають й інші варіанти посилення атаки — акцент буде зроблений на молодих гравців. 

Бензема
Карім Бензема в чвертьфінальному матчі ЛЧ проти "Челсі". Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії Карім Бензема зіграв 19 матчів, у яких відзначився 14 голами та віддав три гольові передачі. 

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Реал" дійшов до півфіналу турніру. У чвертьфіналі "вершкові" впевнено здолали "Челсі" Михайла Мудрика. 

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