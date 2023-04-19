Бензема востаннє продовжив контракт з Реалом — відомо, коли нападник залишить Мадрид

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема. Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ

Зірковий форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема залишиться у стані "вершкових" ще на один рік. Володар Золотого м'яча активував опцію продовження контракту з "бланкос" до літа 2024 року.

Про це повідомляє AS.

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Дію контракту Каріма Бензема з "Реалом" автоматично продовжено ще на один рік. Отже, наступний сезон стане останнім для форварда у футболці мадридського гранда.

За інформацією журналістів, нападник сам чудово розуміє, що його історія у "Реалі" добігає кінця. Влітку 2024 року до складу команди приєднається бразильський талант Ендрік, з яким "бланкос" підписали багаторічну угоду. До того ж мадридці шукають й інші варіанти посилення атаки — акцент буде зроблений на молодих гравців.

Карім Бензема в чвертьфінальному матчі ЛЧ проти "Челсі". Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії Карім Бензема зіграв 19 матчів, у яких відзначився 14 голами та віддав три гольові передачі.

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Реал" дійшов до півфіналу турніру. У чвертьфіналі "вершкові" впевнено здолали "Челсі" Михайла Мудрика.

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