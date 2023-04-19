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Син легенди мадридського "Реала" виступатиме за збірну Іспанії

19 квітня 2023 16:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Син бразильця Марсело буде грати за збірну Іспанії
Колишній захисник мадридського "Реала" Марсело. Фото: Instagram/marcelotwelve
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Син легендарного ексзахисника мадридського "Реала" та збірної Бразилії Марсело Енцо Алвес не захищатиме кольори своєї історичної батьківщини. 13-річний нападник обрав іншу команду — він дебютує за Іспанію U-15. 

Про це повідомляє AS.

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Пріоритет — "фурія роха"

Енцо Алвес народився і виріс в Іспанії. Перші кроки у футболі він також зробив у цій країні, де протягом досить тривалого часу грав його батько — Марсело.

Наразі хлопець виступає за молодіжну команду мадридського "Реала". У поточному сезоні у складі "вершкових" U-14 Енцо зіграв 14 поєдинків, у яких забив аж 32 м'ячі. 

Звісно ж, така вражаюча результативність не могла залишитись без уваги тренерів юніорських команд збірної Іспанії. 

Марсело вже привітав сина з викликом до лав "фурії рохи" у себе в Instagram. Варто зазначити, що в коментарях під цим дописом з'явилось чимало критики від вболівальників з Бразилії — люди обурені вибором юнака. 

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