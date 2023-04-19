Озіл йде в політику — ексхавбек збірної Німеччини став соратником Ердогана

Колишній півзахисник збірної Німеччини Месут Озіл. Фото: Facebook/mesutoezil

Зірковий у минулому футболіст Месут Озіл вирішив кардинально змінити професію і стати політиком на своїй історичній батьківщині — у Туреччині. Так, колишній гравець "Реала" та "Арсенала" висунув свою кандидатуру у місцевий парламент від правлячої партії, лідером якої є Реджеп Ердоган.

Про це повідомляє видання hurriyet.

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Месут Озіл та Реджеп Ердоган товаришують вже не один рік. Президент Туреччини був свідком на весіллі футболіста у 2019 році.

Месут Озіл у футболці турецького "Фенербахче". Фото: Facebook/mesutoezil

Варто додати, що експівзахисник мадридського "Реала" етнічний турок — його батьки родом з міста Зонгулдак. Мати спортсмена завжди мріяла, щоб син захищав кольори збірної Туреччини, а батько підтримував варіант з Німеччиною. У підсумку, Озіл обрав "бундестім".

Месут Озіл народився у німецькому місті Гельзенкірхен. Впродовж кар'єри виступав за "Шальке-04", "Вердер", "Реал", "Арсенал", "Фенербахче" та "Істанбул Башакшехір".

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