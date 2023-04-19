Озил уходит в политику — экс-хавбек сборной Германии стал соратником Эрдогана

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил. Фото: Facebook/mesutoezil

Звездный в прошлом футболист Месут Озил решил кардинально сменить профессию и стать политиком на своей исторической родине — в Турции. Так, бывший игрок "Реала" и "Арсенала" выдвинул свою кандидатуру в местный парламент от правящей партии, лидером которой является Реджеп Эрдоган.

Об этом сообщает издание hurriyet.

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Месут Озил и Реджеп Эрдоган дружат уже не один год. Президент Турции был свидетелем на свадьбе футболиста в 2019 году.

Месут Озил в футболке турецкого "Фенербахче". Фото: Facebook/mesutoezil

Стоит добавить, что экс-полузащитник мадридского "Реала" этнический турок — его родители родом из города Зонгулдак. Мать спортсмена всегда мечтала, чтобы сын защищал цвет сборной Турции, а отец поддерживал вариант с Германией. В итоге, Озил выбрал "бундестим".

Месут Озил родился в немецком городе Гельзенкирхен. В течение карьеры выступал за "Шальке-04", "Вердер", "Реал", "Арсенал", "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".

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