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Сын легенды мадридского "Реала" будет выступать за сборную Испании

19 апреля 2023 16:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Сын бразильца Марсело будет играть за сборную Испании
Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело. Фото: Instagram/marcelotwelve
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Сын легендарного экс-защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело Энцо Алвес не будет защищать цвет своей исторической родины. 13-летний нападающий выбрал другую команду — он дебютирует за Испанию U-15.

Об этом сообщает AS.

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Приоритет — "фурия роха"

Энцо Алвес родился и вырос в Испании. Первые шаги в футболе он сделал также в этой стране, где в течение довольно длительного времени играл его отец Марсело.

На данный момент парень выступает за молодежную команду мадридского "Реала". В текущем сезоне в составе "сливочных" U-14 Энцо сыграл 14 поединков, в которых забил аж 32 мяча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share by Marcelo Vieira (@marcelotwelve)

Вполне естественно, что такая впечатляющая результативность не могла остаться без внимания тренеров юниорских команд сборной Испании.

Марсело уже поздравил сына с вызовом в ряды "фурии рохи" у себя в Instagram. Стоит отметить, что в комментариях под этим сообщением появилось немало критики болельщиков из Бразилии — люди возмущены выбором юноши.

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