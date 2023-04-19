Сын бразильца Марсело будет играть за сборную Испании

Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело. Фото: Instagram/marcelotwelve

Сын легендарного экс-защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело Энцо Алвес не будет защищать цвет своей исторической родины. 13-летний нападающий выбрал другую команду — он дебютирует за Испанию U-15.

Об этом сообщает AS.

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Приоритет — "фурия роха"

Энцо Алвес родился и вырос в Испании. Первые шаги в футболе он сделал также в этой стране, где в течение довольно длительного времени играл его отец Марсело.

На данный момент парень выступает за молодежную команду мадридского "Реала". В текущем сезоне в составе "сливочных" U-14 Энцо сыграл 14 поединков, в которых забил аж 32 мяча.

Вполне естественно, что такая впечатляющая результативность не могла остаться без внимания тренеров юниорских команд сборной Испании.

Марсело уже поздравил сына с вызовом в ряды "фурии рохи" у себя в Instagram. Стоит отметить, что в комментариях под этим сообщением появилось немало критики болельщиков из Бразилии — люди возмущены выбором юноши.

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