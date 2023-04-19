Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бензема последний раз продлил контракт с "Реалом": известно, когда нападающий покинет Мадрид arrow

Бензема последний раз продлил контракт с "Реалом": известно, когда нападающий покинет Мадрид

19 апреля 2023 19:34
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Бензема последний раз продлил контракт с Реалом — известно, когда нападающий покинет Мадрид
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Звездный форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема останется в расположении "сливочных" еще на год. Обладатель Золотого мяча активировал опцию продления контракта с "бланкос" до лета 2024 года.

Об этом сообщает AS.

Читайте также:

Лебединая песня француза в Мадриде

Действие контракта Карима Бензема с "Реалом" автоматически продлено еще на один год. Следующий сезон станет последним для форварда в футболке мадридского гранда.

По информации журналистов, нападающий сам прекрасно понимает, что его история в "Реале" подходит к концу. Летом 2024 года к составу команды присоединится бразильский талант Эндрик, с которым "бланкос" подписали многолетнее соглашение. К тому же, мадридцы ищут и другие варианты усиления атаки — акцент будет сделан на молодых игроков.

Бензема
Карим Бензема в четвертьфинальном матче ЛЧ против "Челси". Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ

В текущем сезоне чемпионата Испании Карим Бензема сыграл 19 матчей, в которых отличился 14 голами и отдал три голевых передачи.

В нынешней Лиге чемпионов "Реал" дошел до полуфинала турнира. В четвертьфинале "сливочные" уверенно одолели "Челси" Михаила Мудрика.

Напомним, легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко в очередной раз обратился к мировому сообществу из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Американский боксер Девин Хейни рассказал все, что думает о Ломаченко.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клуб, но о возвращении в "Динамо" пока речь не идет.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас