Бензема последний раз продлил контракт с Реалом — известно, когда нападающий покинет Мадрид

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ

Звездный форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема останется в расположении "сливочных" еще на год. Обладатель Золотого мяча активировал опцию продления контракта с "бланкос" до лета 2024 года.

Об этом сообщает AS.

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Действие контракта Карима Бензема с "Реалом" автоматически продлено еще на один год. Следующий сезон станет последним для форварда в футболке мадридского гранда.

По информации журналистов, нападающий сам прекрасно понимает, что его история в "Реале" подходит к концу. Летом 2024 года к составу команды присоединится бразильский талант Эндрик, с которым "бланкос" подписали многолетнее соглашение. К тому же, мадридцы ищут и другие варианты усиления атаки — акцент будет сделан на молодых игроков.

Карим Бензема в четвертьфинальном матче ЛЧ против "Челси". Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ

В текущем сезоне чемпионата Испании Карим Бензема сыграл 19 матчей, в которых отличился 14 голами и отдал три голевых передачи.

В нынешней Лиге чемпионов "Реал" дошел до полуфинала турнира. В четвертьфинале "сливочные" уверенно одолели "Челси" Михаила Мудрика.

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