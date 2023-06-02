Бензема все ж поїде до Саудівської Аравії, але є нюанс

Форвард "Реалу" розповів про рішення щодо продовження кар'єри. Фото: Reuters

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема перед фіналом Ліги Чемпіонів зробив приголомшливу заяву. Раніше стало відомо, що француз отримав пропозицію від саудівського "Аль-Іттіхада" у 200 мільйонів доларів за два роки.

Своїм рішенням володар Золотого м’яча поділився з Marca, передають Новини.LIVE.

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Не дивлячись на багатомільйонну пропозицію відомий нападник має намір продовжити свої виступи за мадридський клуб. Іспанські журналісти пишуть, що Бензема вирішив залишитися в Реалі та відіграти ще один рік за контрактом. Зазначається, що французький гравець вдячний саудівцям за виявлену зацікавленість, але поки що не збирається залишати мадридський клуб.

🚨 Karim Benzema: “Stay or leave Real Madrid? At the moment, I’m here… we have a game on Saturday”. pic.twitter.com/wfyCjgAlRa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023

35-річний футболіст відчуває, що в нього ще достатньо сил, щоб провести чудовий сезон у Європі, а під час переговорів із "вершковими" розглядалася і можливість подальшого продовження контракту. При цьому він не виключає, що може розглянути пропозицію із Саудівської Аравії за рік.

Що тепер робити Кейну?

Раніше повідомлялось, що "Реал" готує гучний трансфер — на "Сантьяго Бернабеу" мав приїхати форвард, який дозволив би компенсувати втрату француза. Іспанські журналісти повідомляли про те, що йдеться про Харрі Кейна.

Капітан збірної Англії ще на початку року сповістив "Тоттенгем" про відхід. Футболіст мріє про трофеї. Він провів у Лондоні понад десять років, але так і не став чемпіоном Англії. Цього сезону і Кейн, і Бензема забили по 30 голів за свої клуби. "Реал" планує підписати 29-річного форварда за 60 млн євро, не рахуючи бонуси.

Тепер питання, чи будуть нападники діяти у зв’язці або “Реал” відмовиться від цього задуму.

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