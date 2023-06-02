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Бензема все же поедет в Саудовскую Аравию, но есть нюанс

2 июня 2023 09:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бензема все же поедет в Саудовскую Аравию, но есть нюанс
Форвард "Реала" рассказал о решении по продолжению карьеры. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема перед финалом Лиги Чемпионов сделал громкое заявление. Ранее стало известно, что француз получил предложение от саудовского "Аль-Иттихада" в 200 миллионов долларов за два года.

Своим решением обладатель Золотого мяча поделился с Marca, передают Новини.LIVE.

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Несмотря на многомиллионное предложение, известный нападающий намерен продолжить свои выступления за мадридский клуб. Испанские журналисты пишут, что Бензема решил остаться в Реале и отыграть еще один год по контракту. Отмечается, что французский игрок благодарен саудовцам за проявленный интерес, но пока не собирается покидать мадридский клуб.

35-летний футболист чувствует, что у него еще достаточно сил, чтобы провести отличный сезон в Европе, а во время переговоров со "сливочными" рассматривалась и возможность дальнейшего продления контракта. При этом он не исключает, что может рассмотреть предложение из Саудовской Аравии через год.

Что теперь делать Кейну?

Ранее сообщалось, что "Реал" готовит громкий трансфер — на "Сантьяго Бернабеу" должен был приехать форвард, позволяющий компенсировать потерю француза. Испанские журналисты сообщали о том, что речь идет о Харри Кейне.

Капитан сборной Англии еще в начале года известил "Тоттенхэм" об уходе. Футболист мечтает о трофеях. Он провел в Лондоне больше десяти лет, но так и не стал чемпионом Англии. В этом сезоне и Кейн, и Бензема забили по 30 голов за свои клубы. "Реал" планирует подписать 29-летнего форварда за 60 млн евро, не считая бонусов.

Теперь вопрос, будут ли нападающие действовать в связке или "Реал" откажется от этого замысла.

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