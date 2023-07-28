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Бензема забив розкішний гол у дебютному матчі за "Аль-Іттіхад": відео

28 липня 2023 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бензема забив розкішний гол у дебютному матчі за "Аль-Іттіхад": відео
Карім Бензема веде вперед партнерів у команді. Фото: instagram.com/ittihadclub.sa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький форвард Карім Бензема у першому ж матчі зачарував уболівальників "Аль-Іттіхада". Футболіст допоміг своїй новій команді здобути яскраву перемогу.

На рахунку Бензема був красивий гол, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому матчі Кубка арабських чемпіонів "Аль-Іттіхад" протистояв команді "Есперанс" із Тунісу. Поєдинок закінчився перемогою підопічних Нуну Ешпіріту Санту з рахунком 2:1.

Успішна гра Бензема

Французький форвард дебютував у команді з Джидди. Карім Бензема записав на свій рахунок гол та результативну передачу. У першому таймі форвард гарним фінтом прибрав зі шляху двох суперників та виконав точну передачу на голову партнеру по команді.

Гол у виконанні Бензема вийшов дуже ефектним. Карім підкрутив м'яч з-за меж штрафного майданчика по дузі в кут воріт суперника. У середині другого тайму тренер замінив 35-річного Бензема. Каріму аплодував весь стадіон.

Карім Бензема
Карім Бензема святкує гол. Фото: instagram.com/ittihadclub.sa/

"Аль-Іттіхад" став чемпіоном Саудівської Аравії минулого сезону. Цього літа Карім Бензема виявився головним новачком клуби з Джидди. Після 14 років у мадридському "Реалі" француз перейшов до "Аль-Іттіхад" на правах вільного агента.

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