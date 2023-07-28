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Бензема забил роскошный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад": видео

28 июля 2023 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бензема забил роскошный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад": видео
Карим Бензема ведет вперед партнеров по команде. Фото: instagram.com/ittihadclub.sa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский форвард Карим Бензема в первом же матче очаровал болельщиков "Аль-Иттихада". Футболист помог своей новой команде одержать яркую победу. 

На счету Бензема оказался красивый гол, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первом матче Кубка арабских чемпионов "Аль-Иттихад" противостоял команде "Эсперанс" из Туниса. Поединок закончился победой подопечных Нуну Эшпириту Санту со счетом 2:1. 

Успешная игра Бензема 

Французский форвард дебютировал в команде из Джидды. Карим Бензема записал на свой счет гол и результативную передачу. В первом тайме форвард красивым финтом убрал с пути двух соперников и выполнил точную передачу на голову партнеру по команде. 

Гол в исполнении Бензема получился очень эффектным. Карим подкрутил мяч из-за пределов штрафной по дуге в угол ворот соперника. В середине второго тайма тренер заменил 35-летнего Бензема. Кариму аплодировал весь стадион. 

Карим Бензема
Карим Бензема празднует гол. Фото: instagram.com/ittihadclub.sa/

"Аль-Иттихад" стал чемпионом Саудовской Аравии в прошлом сезоне. Этим летом Карим Бензема оказался главным новичком клубы из Джидды. После 14 лет в мадридском "Реале" француз перешел в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента. 

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