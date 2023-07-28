Бензема забил роскошный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад": видео

Карим Бензема ведет вперед партнеров по команде. Фото: instagram.com/ittihadclub.sa/

Французский форвард Карим Бензема в первом же матче очаровал болельщиков "Аль-Иттихада". Футболист помог своей новой команде одержать яркую победу.

На счету Бензема оказался красивый гол, сообщает портал Новини.LIVE.

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Успешная игра Бензема

Французский форвард дебютировал в команде из Джидды. Карим Бензема записал на свой счет гол и результативную передачу. В первом тайме форвард красивым финтом убрал с пути двух соперников и выполнил точную передачу на голову партнеру по команде.

Гол в исполнении Бензема получился очень эффектным. Карим подкрутил мяч из-за пределов штрафной по дуге в угол ворот соперника. В середине второго тайма тренер заменил 35-летнего Бензема. Кариму аплодировал весь стадион.

Карим Бензема празднует гол. Фото: instagram.com/ittihadclub.sa/

"Аль-Иттихад" стал чемпионом Саудовской Аравии в прошлом сезоне. Этим летом Карим Бензема оказался главным новичком клубы из Джидды. После 14 лет в мадридском "Реале" француз перешел в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента.

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