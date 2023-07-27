Топ-5 самых громких трансферов лета в клубы Саудовской Аравии

Проводы Бензема в Саудовскую Аравию. Фото: Hamilton Spectator

В летнее трансферное окно мировой рынок взорвала Саудовская Аравия, где государство финансирует дорогие покупки команд. Делается это, чтобы популяризировать страну на всю планету и именно по этой причине футболисты зарабатывают не только статью доходов за выступления, но и за рекламу.

Портал Новини.LIVE попытался определить пять самых интересных трансферов лета в Саудовской Аравии.

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Сергей Милинкович-Савич в "Лацио". Фото: getfootballnewsitaly.com

Сергей Милинкович-Савич

Национальность: серб

Возраст: 28 лет

Прошлый клуб: "Лацио"

Нынешний клуб: "Аль-Хиляль"

Трансферная стоимость: 50 млн евро

Настоящим шоком для футбольных фанатов стал переход Милинковича-Савича в чемпионат Саудовской Аравии. Этот футболист в 2018-м году показал свой пик и его трансферная стоимость составляла 90 млн евро.

Находясь на волне успеха серб каждое трансферное окно собирался перейти в один из топ-клубов. При этом уровень его игры постепенно снижался, как и трансферная стоимость.

Мировые эксперты ждали, что летом 2024 года серб реально перейдет в топ-клуб, но он выбрал хорошую зарплату в "Аль-Хилале".

Рубен Невеш в АПЛ. Фото: AP

Рубен Невеш

Национальность: португалец

Возраст: 26 лет

Прошлый клуб: "Вулвепрхэмптон"

Нынешний клуб: "Аль-Хиляль"

Трансферная стоимость: 40 млн евро

Понятно, когда в Саудовскую Аравию едут ветераны, но сложно воспринять появление в таком турнире 26-летнего Невеша.

Португалец в 2017-м году за 10 млн евро перешел из "Порту" в "Вулверхэмптон" и в Англии зарекомендовал себя как топовый футболист. Еще два года назад этот игрок стоил 50 млн евро, но его показатели в последние несколько лет снизились и сейчас его цена — 40 млн евро. Но причина спада не в игроке, а в неубедительной игре команды

Англичане хотели продать португальца, чтобы он не ушел свободным агентом и 55 млн евро из Саудовской Аравии их убедили.

Трофеи Бензема в "Реале". Фото: "Реал"

Карим Бензема

Национальность: француз

Возраст: 35 лет

Прошлый клуб: "Реал"

Нынешний клуб: "Аль-Иттихад"

Трансферная стоимость: 25 млн евро

С Каримом Бензема все намного проще чем с двумя предыдущими персонажами. У француза завершился контракт с "Реалом", а новое предложение даже близко не стояло рядом с саудитами. Француз решил заработать перед пенсией. Что он сможет дать "Аль-Иттихаду"? Мастерство и умение выбирать позицию у форварда на высочайшем уровне.

Брозович в Саудовской Аравии. Фото: "Аль-Наср"

Марсело Брозович

Национальность: хорват

Возраст: 30 лет

Прошлый клуб: "Интер"

Нынешний клуб: "Аль-Наср"

Трансферная стоимость: 25 млн евро

Марсело Брозович был в "Интере" основным футболистом очень долгий срок и лишь в последний сезон ему навязал конкуренцию Генрих Мхитарян.

При этом в крайних матчах чемпионата Марсело восстановился после травмы и вернулся в стартовый состав. Летом ожидался переход футболиста в один из европейских клубов, в числе которых был "ПСЖ", но 30-летний игрок решил заработать на пенсию.

Фирмино в "Ливерпуле". Фото: АПЛ

Роберто Фирмино

Национальность: бразилец

Возраст: 31 год

Прошлый клуб: "Ливерпуль"

Нынешний клуб: "Аль-Ахли"

Трансферная стоимость: 18 млн евро

Роберто Фирмино долгое время был одним из ключевых футболистов "Ливерпуля". В 2019-м году его трансферная стоимость составляла 90 млн евро. Спад в карьере футболиста начался после того, как Роберто решили менять на более молодых форвардов.

Нельзя сказать, что у Фирмино был спад из-за того, что он снизил требование к себе. Скорее, он потерял уверенность вслед за местом в старте. Причина кроется в дорогих покупках клуба.

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