Топ-5 найгучніших трансферів літа до клубів Саудівської Аравії

Проводи Бензема до Саудівської Аравії. Фото: Hamilton Spectator

У літнє трансферне вікно світовий ринок підірвала Саудівська Аравія, де держава фінансує дорогі покупки команд. Робиться це, щоб популяризувати країну на всю планету і саме завдяки цьому футболісти заробляють не лише статтю доходів за виступи, а й за рекламу.

Портал Новини.LIVE спробував визначити п'ять найцікавіших трансферів літа у Саудівській Аравії.

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Сергій Мілінкович-Савіч у "Лаціо". Фото: getfootballnewsitaly.com

Сергій Мілінкович-Савич

Національність: серб

Вік: 28 років

Минулий клуб: "Лаціо"

Цьогорічний клуб: "Аль-Хіляль"

Трансферна вартість: 50 млн євро

Справжнім шоком для футбольних фанатів став перехід Мілінковіча-Савіча до чемпіонату Саудівської Аравії. Цей футболіст у 2018 році показав свій пік і його трансферна вартість становила 90 млн євро.

Перебуваючи на хвилі успіху, серб кожне трансферне вікно збирався перейти в один з топклубів. При цьому рівень гри поступово знижувався, як і трансферна вартість.

Світові експерти чекали, що влітку 2024 серб реально перейде в топовий клуб, але він обрав хорошу зарплату в "Аль-Хілалі".

Рубен Невеш в АПЛ. Фото: AP

Рубен Невеш

Національність: португалець

Вік: 26 років

Минулий клуб: "Вулвепргемптон"

Цьогорічний клуб: "Аль-Хіляль"

Трансферна вартість: 40 млн євро

Зрозуміло, коли до Саудівської Аравії їдуть ветерани, але складно сприйняти появу у такому турнірі 26-річного Невеша.

Португалець у 2017-му році за 10 млн євро перейшов з "Порту" до "Вулвергемптона" і в Англії зарекомендував себе як топовий футболіст. Ще два роки тому цей гравець коштував 50 млн євро, але його показники в останні кілька років знизилися і зараз його ціна — 40 млн євро. Але причина спаду не у гравці, а у непереконливій грі команди

Англійці хотіли продати португальця, щоб він не пішов вільним агентом і тому 55 млн євро із Саудівської Аравії їх переконали.

Трофеї Бензема у "Реалі". Фото: "Реал"

Карім Бензема

Національність: француз

Вік: 35 років

Минулий клуб: "Реал"

Цьогорічний клуб: "Аль-Іттіхад"

Трансферна вартість: 25 млн євро

З Карімом Бензема все набагато простіше, ніж із двома попередніми персонажами. У француза завершився контракт із "Реалом", а нова пропозиція навіть близько не стояла поряд із саудитами. Француз вирішив заробити перед пенсією. Що він зможе дати "Аль-Іттіхаду"? Майстерність та вміння вибирати позицію у форварда на найвищому рівні.

Брозович у Саудівській Аравії. Фото: "Аль-Наср"

Марсело Брозович

Національність: хорват

Вік: 30 років

Минулий клуб: "Інтер"

Цьогорічний клуб: "Аль-Наср"

Трансферна вартість: 25 млн євро

Марсело Брозович був в "Інтері" основним футболістом дуже довгий термін, і лише в останньому сезоні йому нав'язав конкуренцію Генріх Мхітарян.

При цьому у крайніх матчах чемпіонату Марсело відновився після травми та повернувся до стартового складу. Влітку очікувався перехід футболіста в один із європейських клубів, серед яких був "ПСЖ", але 30-річний гравець вирішив заробити на пенсію.

Фірміно у "Ліверпулі". Фото: АПЛ

Роберто Фірміно

Національність: бразилець

Вік: 31 рік

Минулий клуб: "Ліверпуль"

Цьогорічний клуб: "Аль-Ахлі"

Трансферна вартість: 18 млн євро

Роберто Фірміно довгий час був одним із ключових футболістів "Ліверпуля". У 2019 році його трансферна вартість становила 90 млн євро. Спад у кар'єрі футболіста почався після того, як Роберто вирішили міняти на молодших форвардів.

Не можна сказати, що Фірмін був спад через те, що він знизив вимогу до себе. Швидше, він втратив упевненість слідом за місцем у старті. Причина криється в дорогих покупках клубу.

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