Мбаппе был категоричен как никогда: известно, что Килиан сказал о переходе в Саудовскую Аравию

Килиан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe

Сага с переходом звезды "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе продолжает развиваться. Информация от источников постоянно меняется.

Французской издание L'Equipe сообщило, что же на самом деле сделал Мбаппе, когда ему предложили начать переговоры с "Аль-Хилалем".

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Отметим, что "ПСЖ" выставил Килиана на трансфер обвинив его в сговоре с мадридским "Реалом" ради того, чтобы летом 2024 года перейти в испанский клуб свободным агентом.

У Мбаппе денег много и шейхи его не впечатлили

Источники рассказали, что француз категорически отказался вступать в переговоры с "Аль-Хилалем". Килиан даже не захотел с ними встречаться и выслушать их предложение.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия выделила клубу на трансфер 700 млн евро, из которых 300 млн евро получит "ПСЖ", а остальное Мбаппе в качестве зарплаты и гонорара за рекламные права.

Контракт был всего на год — уже следующим летом француз мог уйти в "Реал" свободным агентом.

Представитель "Аль-Хилаля" на днях посещали Париж, чтобы встретиться и подписать бразильского футболиста российского "Зенита" Малкома. Они также хотели встретиться с Мбаппе, но Килиан отказался встречаться.

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