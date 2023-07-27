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Мбаппе був категоричним як ніколи: відомо, що Кіліан сказав про перехід до Саудівської Аравії

27 липня 2023 08:00
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе був категоричним як ніколи: відомо, що Кіліан сказав про перехід до Саудівської Аравії
Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сага з переходом зірки "ПСЖ" та збірної Франції Кіліана Мбаппе продовжує розвиватися. Інформація від джерел постійно змінюється.

Французьке видання L'Equipe повідомило, що насправді зробив Мбаппе, коли йому запропонували почати переговори з "Аль-Хілалем".

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Зазначимо, що "ПСЖ" виставив Кіліана на трансфер, звинувативши його у змові з мадридським "Реалом" заради того, щоб улітку 2024-го перейти в іспанський клуб вільним агентом.

У Мбаппе грошей багато і шейхи його не вразили

Джерела розповіли, що француз категорично відмовився розпочинати переговори з "Аль-Хілалем". Кіліан навіть не захотів зустрічатися з ними і вислухати їхню пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія виділила клубу на трансфер 700 млн євро, з яких 300 млн євро отримає "ПСЖ", а решту Мбаппе як зарплату та гонорар за рекламні права.

Контракт був лише на рік — вже наступного літа француз міг піти в "Реал" вільним агентом.

Представник "Аль-Хілаля" днями відвідували Париж, щоб зустрітися та підписати бразильського футболіста російського "Зеніту" Малкома. Вони також хотіли зустрітися з Мбаппе, але Кіліан відмовився спілкуватися.

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