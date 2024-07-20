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Береза вперше визнав зв'язок Дніпра-1 із Коломойським

20 липня 2024 10:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Юрій Береза розповів про роль Ігоря Коломойського в СК Дніпро-1
Ігор Коломойський та Юрій Береза. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

СК "Дніпро-1" все ж був пов’язаний з бізнесменом Ігорем Коломойським. Стала відома роль олігарха в клубі.

Про це розповів почесний президент клубу Юрій Береза у коментарі українському "Спорт-Експресу".

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Юрій Береза. Фото: "Дніпро-1"

Роль Коломойського в "Дніпрі-1"

За словами Берези, "Дніпро-1" є його творінням і саме він пройшов шлях від задуму до реалізації проєкту. Натомість Ігор Коломойський, Андрій Русол та В’ячеслав Фрідман прийшли пізніше як партнери.

"Всі Русоли, Фрідмани та інші — це лише попутники. Прийдеться знову починати з другої ліги, бо вони не дали можливість зайти інвестору", — сказав Береза.

У ситуації, коли команда залишилась з величезними боргами Береза звинувачує менеджмент на чолі з Русолом та Фрідманом. Почесний президент вважає, що клубу потрібно було існувати, не роздуваючи бюджет.

Також Береза дорікнув менеджменту клуба за те, що гроші з останніх трансферів пішли не в клуб.

"Хочу сказати наступне: ні Коломойський, ні Русол, ні Фрідман не мають відношення до створення СК "Дніпро-1". Потім вони стали партнерами, але створювалося все це без них", — додав Береза.

Зазначимо, що "Дніпро-1" знявся з наступного сезону УПЛ та єврокубків. При цьому команда хоче зберегти професійний статус.

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Ігор Коломойський футбол Дніпро-1 Юрій Береза

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