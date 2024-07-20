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Береза впервые признал связь Днепра-1 с Коломойским

20 июля 2024 10:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Юрий Береза рассказал о роли Игоря Коломойского в СК Днепр-1
Игорь Коломойский и Юрий Береза. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

СК "Днепр-1" все же был связан с бизнесменом Игорем Коломойским. Стала известна роль олигарха в клубе.

Об этом рассказал почетный президент клуба Юрий Береза в комментарии "Спорт-Экспрессу".

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Юрий Береза. Фото: "Днепр-1"

Роль Коломойского в "Днепре-1"

По словам Березы, "Днепр-1" является его творением и именно он прошел путь от замысла к реализации проекта. Игорь Коломойский, Андрей Русол и Вячеслав Фридман пришли позже как партнеры.

"Все Русолы, Фридманы и другие — это только попутчики. Придется снова начинать со второй лиги, потому что они не дали возможность зайти инвестору", — сказал Береза.

В ситуации, когда команда осталась с огромными долгами, Береза обвинил менеджмент во главе с Русолом и Фридманом. Почетный президент считает, что клубу нужно было существовать, не раздувая бюджет.

Также Береза упрекнул менеджмент клуба за то, что деньги с последних трансферов ушли не в клуб.

"Хочу сказать следующее: ни Коломойский, ни Русол, ни Фридман не имеют отношения к созданию СК "Днепр-1". Затем они стали партнерами, но создавалось все это без них", — добавил Береза.

Отметим, что "Днепр-1" снялся со следующего сезона УПЛ и еврокубков. При этом команда желает сохранить профессиональный статус.

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Игорь Коломойский футбол Днепр-1 Юрий Береза

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