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Берінчик проведе перший захист титулу — хто суперник

7 січня 2025 23:12
Олексій Паламарчук - Редактор
Денис Берінчик вперше захищатиме титул — коли та хто суперник
Український боксер Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk
Олексій Паламарчук - Редактор

У грудні минулого року Олександр Усик захистив свої титули у бою проти Тайсона Ф'юрі. Тепер настала черга "захищатися" ще одного українського боксера.

Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик проведе бій проти американця Кейшона Девіса, повідомляє Top Rank.

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Бій відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Це буде перший захист титулу українця після перемоги у травні минулого року над Еммануелем Наваретте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Хто такий Кейшон Девіс

Срібний призер Олімпіади-2020. Призер чемпіонату світу та Панамериканських ігор серед аматорів. На професійному ринзі провів 12 боїв, у всіх здобув перемогу. 

Останній поєдинок відбувся 8 листопада минулого року, коли Кейшон Девіс нокаутував Густаво Лемоса. 

Нагадаємо, перспективний український футболіст може повернутися з Польщі до України. 

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бокс Денис Берінчик професійний бокс українські боксери спортсмени

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