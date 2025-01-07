Денис Берінчик вперше захищатиме титул — коли та хто суперник

Український боксер Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk

У грудні минулого року Олександр Усик захистив свої титули у бою проти Тайсона Ф'юрі. Тепер настала черга "захищатися" ще одного українського боксера.

Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик проведе бій проти американця Кейшона Девіса, повідомляє Top Rank.

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Хто такий Кейшон Девіс

Срібний призер Олімпіади-2020. Призер чемпіонату світу та Панамериканських ігор серед аматорів. На професійному ринзі провів 12 боїв, у всіх здобув перемогу.

Останній поєдинок відбувся 8 листопада минулого року, коли Кейшон Девіс нокаутував Густаво Лемоса.

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