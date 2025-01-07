Денис Беринчик впервые будет защищать титул — когда и кто соперник

Украинский боксер Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk

В декабре прошлого года Александр Усик защитил свои титулы в бою против Тайсона Ф'юри. Теперь настал черед "защищаться" еще одного украинского боксера.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик проведет бой против американца Кейшона Дэвиса, сообщает Top Rank.

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Бой состоится 14 февраля в Нью-Йорке. Это будет первая защита титула украинца после победы в мае прошлого года над Эммануэлем Наваретте.

Кто такой Кейшон Дэвис

Серебряный призер Олимпиады-2020. Призер чемпионата мира и Панамериканских игр среди любителей. На профессиональном ринге провел 12 боев, во всех одержал победу.

Последний поединок состоялся 8 ноября прошлого года, когда Кейшон Дэвис нокаутировал Густаво Лемоса.

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