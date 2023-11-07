Барселона розгромила Шахтар у матчі Юнацької ліги УЄФА

"Шахтар" — "Барселона". Фото: "Барселона"

У четвертому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький "Шахтар" U-19 зіграв з однолітками із "Барселони". Українська команда знову програла іспанцям.

На стадіоні Едмунд-Пламбек у містечку Нордерштедт, в передмісті Гамбурга "Барселона" перемогла з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що в Каталонії "Шахтар" програв з рахунком 0:2.

⌚️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋



🏆 @UEFAYouthLeague



💪🏼 Shakhtar Donetsk 🆚 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐥 𝐀 (0-3)



⚽️ Nil Calderó (15’), Dani Rodríguez (59’) i Albert Navarro (62’)



👏🏼 Golejada blaugrana en un partit brillant per certificar la classificació a la següent ronda#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/OzWod9R0fr — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) November 7, 2023

"Шахтар" ускладнив шанси на вихід у плейофф

"Шахтар" пропустив м'яч на 16-й хвилині після удару Кальдеро. До великої перерви "гірники" могли ще пропустити, але втримали рахунок на табло.

У другому таймі "Барселона" довела матч до розгромної перемоги. На 58-й хвилині забив Дані Родрігес, а ще через чотири хвилини відзначився Наварро.

Після чотирьох зіграних матчів "Шахтар" посідає третю позицію з трьома набраними балами. "Барселона" з 12 очками на першому місці, а другим йде "Порту", у яких дві перемоги та матч в запасі.

Юнацька ліга УЄФА. Група H. 4-й тур

"Шахтар" U-19 — "Барселона" U-19 — 0:3

Голи: Кальдеро, 16, Дані Родрігес, 58, Наварро, 62.

"Шахтар" U-19: Кравець, Шелекета (Пушкарьов 46), Огарков, Башмарін, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко 46), Лосенко, Ющенко (Ломага 72), Сметана (Гармаш 72), Цуканов (Янович 81).

Вилучення: Глущенко, 64.

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