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Барселона розгромила Шахтар у матчі Юнацької ліги УЄФА

7 листопада 2023 16:22
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Агабекян Карен
редактор
Барселона розгромила Шахтар у матчі Юнацької ліги УЄФА
"Шахтар" — "Барселона". Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У четвертому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький "Шахтар" U-19 зіграв з однолітками із "Барселони". Українська команда знову програла іспанцям.

На стадіоні Едмунд-Пламбек у містечку Нордерштедт, в передмісті Гамбурга "Барселона" перемогла з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що в Каталонії "Шахтар" програв з рахунком 0:2.

"Шахтар" ускладнив шанси на вихід у плейофф

"Шахтар" пропустив м'яч на 16-й хвилині після удару Кальдеро. До великої перерви "гірники" могли ще пропустити, але втримали рахунок на табло.

У другому таймі "Барселона" довела матч до розгромної перемоги. На 58-й хвилині забив Дані Родрігес, а ще через чотири хвилини відзначився Наварро.

Після чотирьох зіграних матчів "Шахтар" посідає третю позицію з трьома набраними балами. "Барселона" з 12 очками на першому місці, а другим йде "Порту", у яких дві перемоги та матч в запасі.

Юнацька ліга УЄФА. Група H. 4-й тур

"Шахтар" U-19 — "Барселона" U-19 — 0:3

Голи: Кальдеро, 16, Дані Родрігес, 58, Наварро, 62.

"Шахтар" U-19: Кравець, Шелекета (Пушкарьов 46), Огарков, Башмарін, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко 46), Лосенко, Ющенко (Ломага 72), Сметана (Гармаш 72), Цуканов (Янович 81).

Вилучення: Глущенко, 64.

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