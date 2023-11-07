Пушич розповів, що зміниться у грі Шахтаря у матчі з Барселоною

Маріно Пушич під час тренування у Гамбурзі. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич розповів про мету своєї команди напередодні матчу Ліги чемпіонів проти "Барселони". Наставник запевнив, що зробив висновки із поразки "гірників" двотижневої давності.

"Шахтар" дізнався про слабкі сторони у грі "Барселони", повідомив Пушич в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" прийме у Гамбурзі "Барселону". Матч выдбудеться сьомого грудня, початок зустрічі — 19:45. Каталонці вважаються фаворитом протистояння, але у "Шахтарі" не бояться сильного суперника.

Пушич розповів про план "Шахтаря" на гру

Головний тренер "Шахтаря" зробив комплімент противнику та назвав "Барселону" сильною командою, яка спроможна боротися за перемогу у всіх турнірах, у яких бере участь. Два тижні тому "гірники" випробували на собі силу "синьо-гранатових". За словами Маріно Пушича, у тому матчі він побачив слабкі сторони в організації гри "Барселони", якими "Шахтар" має намір скористатися у Німеччині.

Тарас Степаненко виходить на поле. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Тренер "гірників" заявив, що його команді нема чого втрачати у грі з "Барселоною". Він розраховує, що футболісти "Шахтаря" зможуть поборотися та продемонструвати на полі тренерські напрацювання. На думку наставника, його команда має зіграти сміливо та зробити все можливе у цьому поєдинку.

Після трьох турів групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" посідає третій рядок у групі "Н". Відставання від "Барселони" становить шість балів. Востаннє "гірники" обігравали каталонців ще 2008 року.

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