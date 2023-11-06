Шахтар проти Барселони — анонс і прогнози букмекерів

"Гірники" святкують перемогу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Каталонська "Барселона" зіграє на виїзді проти донецького "Шахтаря" у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Протистояння відбудеться у німецькому Гамбурзі.

Команда Хаві Ернандес залишається фаворитом цієї зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 7 листопада, "Шахтар" прийме "Барселону" на полі німецького "Фолькспаркштадіону" у Гамбурзі. Початок матчу запланований на 19:45 за київським часом. "Гірники" проведуть перший матч у ЛЧ під керівництвом Маріно Пушича та спробують реабілітуватися за поразку двотижневої давності.

"Шахтар" — "Барселона": ставки на матч

Обидві команди підійдуть до поєдинку не в оптимальних складах. Маріно Пушич не зможе випустити на поле травмованих Івана Петряка та Лассіну Траоре. Лазарет каталонської "Барселони" поступово порожніє, але гру проти "гірників" пропустять Френкі Де Йонг та Серхі Роберто.

"Барселони" провела десять матчів проти "Шахтаря" Каталонці виграли сім із них і ще в одному випадку зіграли внічию. Остання перемога донецької команди над каталонцями зафіксована у грудні 2008 року. На груповій стадії Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді обіграв "Барселону" з рахунком 3:2. "Синьо-гранатові" на той момент вже вирішили турнірне завдання та грали наполовину резервним складом.

"Гірники" обіграли "Динамо" перед матчем із "Барсою". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Букмекери вважають саме "Барселону" фаворитом матчу із "Шахтарем". На перемогу "синьо-гранатових" можна зробити ставку 1,30. БК Favbet пропонує коефіцієнт 10,50 на перемогу "гірників". Нічия оцінюється коефіцієнтом 6,20.

Юхим Конопля перед грою з "Барселоною". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Перед стартом поєдинку "Барселона" посідає перше місце та випереджає "Шахтар" на шість очок. Другим іде "Порту", який випереджає підопічних Маріно Пушича на три пункти.

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