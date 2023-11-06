Шахтар проти Барселони — де і коли дивитися матч
Донецький "Шахтар" прийме "Барселону" у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде в німецькому Гамбурзі та вважатиметься для "гірників" домашнім.
Обидві команди розкритикували після своїх останніх матчів у національних чемпіонатах, повідомляє портал Новини.LIVE.
За підсумками трьох турів Ліги чемпіонів "Шахтар" посідає третій рядок у турнірній таблиці групи "Н". Команда Маріно Пушича на три очки відстає від "Порту" та на шість — від "Барселони".
Де і коли дивитися матч "Шахтар" — "Барселона"
У вівторок, 7 листопада, "Шахтар" зіграє з "Барселоною" у Лізі чемпіонів. Початок зустрічі запланований на 19:45 за київським часом. Команди вийдуть на поле арени "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі (Німеччина).
Українські вболівальники зможуть подивитися матч "Шахтар" — "Барселона" у прямому ефірі. Матч буде доступний онлайн на каналі "Megogo Футбол 1" за умови оформлення підписки на пакет "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. Матч можна буде переглянути й на платформі Volia TV.
"Барселона" та "Шахтар" протистоятимуть один одному 11 разів. У попередніх зустрічах каталонці святкували успіх у семи випадках, ще один поєдинок завершився внічию. Два тижні тому "гірники" мінімально поступилися у Барселоні з рахунком 1:2.
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