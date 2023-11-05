Шахтар назвав Ювентусу вартість Судакова

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: REUTERS/Albert Gea

Туринський "Ювентус" зараз впритул цікавиться трансфером українського півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова. 21-річний гравець став пріоритетною метою "старої синьйори".

Про це повідомив портал Corriere dello Sport.

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Зазначимо, що Судаков нинішнього сезону провів 12 матчів, у яких забив три м'ячі та зробив одну гольову передачу.

"Ювентус" може злякати цінник на гравця

За інформацією джерела, на рівні із Судаковим туринцям цікаві Кефрен Тюрам-Ульєн із "Ніцци" та П'єр-Еміль Хейб'єрґ із "Тоттенхема".

Незважаючи на те, що до Судакова найбільший інтерес, його вартість вища. Джерела розповіли, що "Шахтар" виставив цінник у 40 млн євро. Тюрама та Хейб'єрга їхні клуби готові віддати за 30 млн євро.

У "Ювентусі" не готові купувати Судакова за 40 млн євро, оскільки їм потрібно стежити за бюджетом та фінансовим фейр-плеєм. Тож вони намагаються збити ціну за українця.

Зазначимо, що окрім "Ювентуса" Судаковим цікавляться англійські клуби, які у фінансовому плані платоспроможніші за італійські. Одним із претендентів є "Челсі", який раніше заплатив за друга Георгія Михайла Мудрика 70 млн євро.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

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