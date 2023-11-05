Шахтер назвал Ювентусу стоимость Судакова

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: REUTERS/Albert Gea

Туринский "Ювентус" сейчас вплотную интересуется трансфером украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. 21-летний игрок стал приоритетной целью "старой синьоры".

Об этом сообщил портал Corriere dello Sport.

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Отметим, что Судаков в нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

"Ювентус" может отпугнуть ценник на игрока

По информации источника, на уровне из Судаковым туринцам интересны Кефрен Тюрам-Ульен из "Ниццы" и Пьер-Эмиль Хейбъерг из "Тоттенхэма".

Несмотря на то, что к Судакову наибольший интерес, его стоимость более высокая. Источники рассказали, что "Шахтер" выставил ценник в 40 млн евро. Тюрама и Хейбъерга их клубы готовы отдать за 30 млн евро.

В "Ювентусе" не готовы покупать Судакова за 40 млн евро, поскольку им нужно следить за бюджетом и финансовым фейр-плей. Поэтому они пытаются сбить цену за украинца.

Отметим, что кроме "Ювентуса" Судаковым интересуются английские клубы, которые в финансовом плане более платежеспособны чем итальянские. Одним из претендентов является "Челси", который ранее заплатил за друга Георгия Михаила Мудрика 70 млн евро.

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