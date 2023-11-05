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Шахтер назвал Ювентусу стоимость Судакова

5 ноября 2023 11:32
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер назвал Ювентусу стоимость Судакова
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Туринский "Ювентус" сейчас вплотную интересуется трансфером украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. 21-летний игрок стал приоритетной целью "старой синьоры".

Об этом сообщил портал Corriere dello Sport.

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Отметим, что Судаков в нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

"Ювентус" может отпугнуть ценник на игрока

По информации источника, на уровне из Судаковым туринцам интересны Кефрен Тюрам-Ульен из "Ниццы" и Пьер-Эмиль Хейбъерг из "Тоттенхэма".

Несмотря на то, что к Судакову наибольший интерес, его стоимость более высокая. Источники рассказали, что "Шахтер" выставил ценник в 40 млн евро. Тюрама и Хейбъерга их клубы готовы отдать за 30 млн евро.

В "Ювентусе" не готовы покупать Судакова за 40 млн евро, поскольку им нужно следить за бюджетом и финансовым фейр-плей. Поэтому они пытаются сбить цену за украинца.

Отметим, что кроме "Ювентуса" Судаковым интересуются английские клубы, которые в финансовом плане более платежеспособны чем итальянские. Одним из претендентов является "Челси", который ранее заплатил за друга Георгия Михаила Мудрика 70 млн евро.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

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