Шахтер против Барселоны — где и когда смотреть матч

Николай Матвиенко и Александр Зубков презентуют новую форму "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" примет "Барселону" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в немецком Гамбурге и будет считаться для "горняков" домашним.

Обе команды подверглись критике после своих последних матчей в национальных чемпионатах, сообщает портал Новини.LIVE.

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По итогам трех туров Лиги чемпионов "Шахтер" занимает третью строчку в турнирной таблице группы "Н". Команда Марино Пушича на три очка отстает от "Порту" и на шесть — от "Барселоны".

Тарас Степаненко задумался перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Барселона"

Во вторник, седьмого ноября, "Шахтер" сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени. Команды выйдут на поле арены "Фолькспаркштадион" в Гамбурге (Германия).

Заявка "Шахтера" на игру. Скриншот instagram.com/fcshakhtar/

Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Шахтер" — "Барселона" в прямом эфире. Матч будет доступен онлайн на канале "Megogo Футбол 1" при условии оформления подписки на пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Матч можно будет посмотреть и на платформе Volia TV.

"Барселона" и "Шахтер" будут противостоять друг другу 11 раз. В предыдущих встречах каталонцы праздновали успех в семи случаях, еще один поединок завершился вничью. Две недели назад "горняки" минимально уступили в Барселоне со счетом 1:2.

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