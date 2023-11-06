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Шахтер против Барселоны — где и когда смотреть матч

6 ноября 2023 12:28
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Шахтер против Барселоны — где и когда смотреть матч
Николай Матвиенко и Александр Зубков презентуют новую форму "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" примет "Барселону" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в немецком Гамбурге и будет считаться для "горняков" домашним. 

Обе команды подверглись критике после своих последних матчей в национальных чемпионатах, сообщает портал Новини.LIVE. 

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По итогам трех туров Лиги чемпионов "Шахтер" занимает третью строчку в турнирной таблице группы "Н". Команда Марино Пушича на три очка отстает от "Порту" и на шесть — от "Барселоны". 

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко задумался перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Барселона" 

Во вторник, седьмого ноября, "Шахтер" сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени. Команды выйдут на поле арены "Фолькспаркштадион" в Гамбурге (Германия). 

Шахтер Донецк
Заявка "Шахтера" на игру. Скриншот instagram.com/fcshakhtar/

Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Шахтер" — "Барселона" в прямом эфире. Матч будет доступен онлайн на канале "Megogo Футбол 1" при условии оформления подписки на пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Матч можно будет посмотреть и на платформе Volia TV.

"Барселона" и "Шахтер" будут противостоять друг другу 11 раз. В предыдущих встречах каталонцы праздновали успех в семи случаях, еще один поединок завершился вничью. Две недели назад "горняки" минимально уступили в Барселоне со счетом 1:2. 

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