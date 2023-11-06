Шахтер против Барселоны — анонс и прогнозы букмекеров

"Горняки" празднуют победу. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Каталонская "Барселона" сыграет на выезде против донецкого "Шахтера" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Противостояние состоится в немецком Гамбурге.

Команда Хави Эрнандеса остается фаворитом этой встречи, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Во вторник, 7 ноября, "Шахтер" примет "Барселону" на поле немецкого "Фолькспаркштадиона" в Гамбурге. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени. "Горняки" проведут первый матч в ЛЧ под руководством Марино Пушича и попробуют реабилитироваться за поражение двухнедельной давности.

"Шахтер" — "Барселона": ставки на матч

Обе команды подойдут к поединку не в оптимальных составах. Марино Пушич не сможет выпустить на поле травмированных Ивана Петряка и Лассину Траоре. Лазарет каталонской "Барселоны" постепенно пустеет, но игру против "горняков" пропустят Фрэнки Де Йонг и Серхи Роберто.

"Барселоны" провела десять матчей против "Шахтера". Каталонцы выиграли семь из них и еще в одном случае сыграли вничью. Последняя победа донецкой команды над каталонцами зафиксирована в декабре 2008 года. На групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде обыграл "Барселону" со счетом 3:2. "Сине-гранатовые" к тому моменту уже решили турнирную задачу и играли наполовину резервным составом.

"Горняки" обыграли "Динамо" перед матчем с "Барсой". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Букмекеры считают именно "Барселону" фаворитом матча с "Шахтером". На победу "сине-гранатовых" можно сделать ставку 1,30. БК Favbet предлагает коэффициент 10,50 на победу "горняков". Ничья оценивается коэффициентом 6,20.

Ефим Конопля перед игрой с "Барселоной". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Перед стартом поединка "Барселона" занимает первое место и опережает "Шахтер" на шесть очков. Вторым идет "Порту", который опережает подопечных Марино Пушича на три пункта.

Напомним, Забарный перейдет из "Борнмута" в топ-клуб в конце сезона.

Капитан "Эвертона" громко высказался о Миколенко.

Караваев рассказал, как "Динамо" отреагировало на назначение нового капитана.

Мужскую полтавскую "Ворсклу" возглавит женщина.

В чемпионате Украины футболист ударил судью и не сожалеет об этом — видео.