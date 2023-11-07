Пушич рассказал, что изменится в игре Шахтера в матче с Барселоной

Марино Пушич во время тренировки в Гамбурге. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич рассказал о цели своей команды накануне матча Лиги чемпионов против "Барселоны". Наставник заверил, что сделал выводы из поражения "горняков" двухнедельной давности.

"Шахтер" узнал о слабых сторонах в игре "Барселоны", сообщил Пушич в интервью официальному сайту клуба.

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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" примет в Гамбурге "Барселону". Матч пройдет седьмого декабря, начало встречи — 19:45. Каталонцы считаются фаворитом противостояния, но в "Шахтере" не боятся сильного соперника.

Пушич рассказал о плане "Шахтера" на игру

Главный тренер "Шахтера" сделал комплимент противнику и назвал "Барселону" сильной командой, которая в состоянии бороться за победу во всех турнирах, в которых участвует. Две недели назад "горняки" испытали на себе силу "сине-гранатовых". По словам Марино Пушича, в том матче он увидел слабые стороны в организации игры "Барселоны", которыми "Шахтер" собирается воспользоваться в Германии.

Тарас Степаненко выходит на поле. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Тренер "горняков" заявил, что его команде нечего терять в игре с "Барселоной". Он рассчитывает, что футболисты "Шахтера" смогут побороться и продемонстрировать на поле тренерские наработки. По мнению наставника, его команда должна сыграть смело и сделать все возможное в этом поединке.

После трех туров группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" занимает третью строчку в группе "Н". Отставание от "Барселоны" составляет шесть очков. В последний раз "горняки" обыгрывали каталонцев еще в 2008 году.

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