Барселона разгромила Шахтер в матче Юношеской лиги УЕФА

"Шахтер" — "Барселона". Фото: "Барселона"

В четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий "Шахтер" U-19 сыграл со сверстниками из "Барселоны". Украинская команда снова проиграла испанцам.

На стадионе Эдмунд-Пламбек в городке Нордерштедт, в пригороде Гамбурга, "Барселона" победила со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в Каталонии "Шахтер" проиграл со счётом 0:2.

⌚️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋



🏆 @UEFAYouthLeague



💪🏼 Shakhtar Donetsk 🆚 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐥 𝐀 (0-3)



⚽️ Nil Calderó (15’), Dani Rodríguez (59’) i Albert Navarro (62’)



👏🏼 Golejada blaugrana en un partit brillant per certificar la classificació a la següent ronda#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/OzWod9R0fr — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) November 7, 2023

"Шахтер" усложнил шансы на выход в плейофф

"Шахтер" пропустил мяч на 16-й минуте после удара Кальдеро. До большого перерыва "горняки" могли еще пропустить, но удержали счет на табло.

Во втором тайме "Барселона" довела матч до разгромной победы. На 58-й минуте забил Дани Родригес, а через четыре минуты отличился Наварро.

После четырех сыгранных матчей "Шахтер" занимает третью позицию с тремя набранными баллами. "Барселона" с 12 очками на первом месте, а на втором идет "Порту", у которых две победы и матч в запасе.

Юношеская лига УЕФА. Группа H. 4-й тур

"Шахтер" U-19 - "Барселона" U-19 - 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Дани Родригес, 58, Наварро, 62.

"Шахтер" U-19: Кравец, Шелекета (Пушкарев 46), Огарков, Башмарин, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко 46), Лосенко, Ющенко (Ломага 72), Сметана (Гармаш 72), Цуканов (Янович 81).

Удаление: Глущенко, 64.

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