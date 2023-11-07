Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Барселона разгромила Шахтер в матче Юношеской лиги УЕФА arrow

Барселона разгромила Шахтер в матче Юношеской лиги УЕФА

7 ноября 2023 16:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Барселона разгромила Шахтер в матче Юношеской лиги УЕФА
"Шахтер" — "Барселона". Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий "Шахтер" U-19 сыграл со сверстниками из "Барселоны". Украинская команда снова проиграла испанцам.

На стадионе Эдмунд-Пламбек в городке Нордерштедт, в пригороде Гамбурга, "Барселона" победила со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что в Каталонии "Шахтер" проиграл со счётом 0:2.

"Шахтер" усложнил шансы на выход в плейофф

"Шахтер" пропустил мяч на 16-й минуте после удара Кальдеро. До большого перерыва "горняки" могли еще пропустить, но удержали счет на табло.

Во втором тайме "Барселона" довела матч до разгромной победы. На 58-й минуте забил Дани Родригес, а через четыре минуты отличился Наварро.

После четырех сыгранных матчей "Шахтер" занимает третью позицию с тремя набранными баллами. "Барселона" с 12 очками на первом месте, а на втором идет "Порту", у которых две победы и матч в запасе.

Юношеская лига УЕФА. Группа H. 4-й тур

"Шахтер" U-19 - "Барселона" U-19 - 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Дани Родригес, 58, Наварро, 62.

"Шахтер" U-19: Кравец, Шелекета (Пушкарев 46), Огарков, Башмарин, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко 46), Лосенко, Ющенко (Ломага 72), Сметана (Гармаш 72), Цуканов (Янович 81).

Удаление: Глущенко, 64.

Напомним, Буяльский рассказал, как на самом деле в "Динамо" относились к Луческу.

Караваев рассказал, как "Динамо" отреагировало на назначение нового капитана

Капитан "Эвертона" громко высказался о Миколенко. 

Забарный перейдет из "Борнмута" в топ-клуб в конце сезона.

Довбик установил уникальное достижение в чемпионате Испании. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме