Барселона разгромила Шахтер в матче Юношеской лиги УЕФА
В четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий "Шахтер" U-19 сыграл со сверстниками из "Барселоны". Украинская команда снова проиграла испанцам.
На стадионе Эдмунд-Пламбек в городке Нордерштедт, в пригороде Гамбурга, "Барселона" победила со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что в Каталонии "Шахтер" проиграл со счётом 0:2.
⌚️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) November 7, 2023
🏆 @UEFAYouthLeague
💪🏼 Shakhtar Donetsk 🆚 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐥 𝐀 (0-3)
⚽️ Nil Calderó (15’), Dani Rodríguez (59’) i Albert Navarro (62’)
👏🏼 Golejada blaugrana en un partit brillant per certificar la classificació a la següent ronda#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/OzWod9R0fr
"Шахтер" усложнил шансы на выход в плейофф
"Шахтер" пропустил мяч на 16-й минуте после удара Кальдеро. До большого перерыва "горняки" могли еще пропустить, но удержали счет на табло.
Во втором тайме "Барселона" довела матч до разгромной победы. На 58-й минуте забил Дани Родригес, а через четыре минуты отличился Наварро.
После четырех сыгранных матчей "Шахтер" занимает третью позицию с тремя набранными баллами. "Барселона" с 12 очками на первом месте, а на втором идет "Порту", у которых две победы и матч в запасе.
Юношеская лига УЕФА. Группа H. 4-й тур
"Шахтер" U-19 - "Барселона" U-19 - 0:3
Голы: Кальдеро, 16, Дани Родригес, 58, Наварро, 62.
"Шахтер" U-19: Кравец, Шелекета (Пушкарев 46), Огарков, Башмарин, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко 46), Лосенко, Ющенко (Ломага 72), Сметана (Гармаш 72), Цуканов (Янович 81).
Удаление: Глущенко, 64.
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