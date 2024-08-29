Суперник Кривбасу Бетіс зворушливо підтримав Україну

Гравці Кривбасу та Бетіса. Фото: ФК Кривбас

Футбольний клуб "Бетіс" підтримав Україну перед матчем-відповіддю з "Кривбасом" у плейоф раунді кваліфікації Ліги конференцій. На стадіоні вивісили великий прапор України.

Відповідний допис зʼявився у соцмережах клубу.

Читайте також:

Бетіс підтримав Україну

У дописі йдеться про те, що команда стоїть за мир та вітає український клуб на своєму стадіоні.

"У себе вдома ми стоїмо за мир. Наша солідарність з громадянами України", – йдеться в дописі.

Допис клубу Бетіс у мережі Інстаграм. Фото: скриншот

Поєдинок "Бетіс" — "Кривбас" відбудеться 29 серпня о 22:00. Перший матч українці програли з рахунком 0:2. У випадку поразки "Кривбас" завершить свої виступи у єврокубковому сезоні.

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал".

Визначились усі учасники Ліги чемпіонів та їх кошики посіву.