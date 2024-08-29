Суперник Кривбасу Бетіс зворушливо підтримав Україну

Бетіс зворушливо підтримав Україну перед матчем з Кривбасом — деталі
Футбольний клуб "Бетіс" підтримав Україну перед матчем-відповіддю з "Кривбасом" у плейоф раунді кваліфікації Ліги конференцій. На стадіоні вивісили великий прапор України.
Відповідний допис зʼявився у соцмережах клубу.
Бетіс підтримав Україну
У дописі йдеться про те, що команда стоїть за мир та вітає український клуб на своєму стадіоні.
"У себе вдома ми стоїмо за мир. Наша солідарність з громадянами України", – йдеться в дописі.
Поєдинок "Бетіс" — "Кривбас" відбудеться 29 серпня о 22:00. Перший матч українці програли з рахунком 0:2. У випадку поразки "Кривбас" завершить свої виступи у єврокубковому сезоні.
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