Кривбас продав Прінса Аду в чеську Вікторію Пльзень

Прінс Аду в матчі проти "Бетіса". Фото: "Кривбас"

У "Кривбасу" з’являться проблеми на позиції центрального нападника, де з гравців основної обойми залишився лише Олег Кожушко. Головного центрфорварда Прінса Аду команда продала.

Про це "Кривбас" повідомив на офіційних ресурсах.

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Криворіжці повідомили, що 20-річний ганець переходить в чеську "Вікторію" Плзень, якій команда Юрія Вернидуба програла в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У тих матчах Прінс Аду забив у ворота суперника.

Джерела стверджують, що за ганця "Кривбас" отримає 1 млн євро.

В плані економіки це дуже хороший трансфер, оскільки гравець перейшов у клуб безплатно та отримував не велику зарплатню.

До "Кривбасу" Аду грав у Білорусі за "Іслочь".

За команду із Кривого Рогу Аду зіграв 18 матчів, де забив чотири голи. Чинний контракт футболіста з "Кривбасом" діяв до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 300 тисяч євро.

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