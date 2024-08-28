Кривбасс продал Принсу Аду в чешскую Викторию Пльзень

Принс Аду в матче против "Бетиса". Фото: "Кривбасс"

У "Кривбасса" появятся проблемы на позиции центрального нападающего, где из игроков основной обоймы остался только Олег Кожушко. Главного центрфорварда Принса Аду команда продала.

Об этом "Кривбасс" сообщил на официальных ресурсах.

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Криворожцы сообщили, что 20-летний ганец переходит в чешскую "Викторию" Пльзень, которой команда Юрия Вернидуба проиграла в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В тех матчах Принс Аду забил в ворота соперника.

Источники утверждают, что за ганца "Кривбасс" получит 1 млн евро.

В плане экономики это очень хороший трансфер, поскольку игрок перешел в клуб бесплатно и получал небольшую зарплату.

До "Кривбасса" Аду играл в Беларуси за "Ислочь".

За команду из Кривого Рога Аду сыграл 18 матчей, где забил четыре гола. Действующий контракт футболиста с Кривбассом действовал до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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