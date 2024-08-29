Соперник Кривбасса Бетис трогательно поддержал Украину

Игроки Кривбасса и Бетиса. Фото: ФК Кривбасс

Футбольный клуб "Бетис" поддержал Украину перед ответным матчем с "Кривбассом" в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций. На стадионе вывесили большой флаг Украины.

Соответствующее сообщение появилось в соцсетях клуба.

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В сообщении говорится, что команда стоит за мир и приветствует украинский клуб на своем стадионе.

"У себя дома мы стоим за мир. Наша солидарность с гражданами Украины", — говорится в сообщении.

Сообщение клуба Бетис в сети Инстаграм. Фото: скриншот

Поединок "Бетис" — "Кривбасс" состоится 29 августа в 22:00. Первый матч украинцы проиграли со счётом 0:2. В случае поражения "Кривбасс" завершит свои выступления в евро кубковом сезоне.

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