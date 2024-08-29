Соперник Кривбасса Бетис трогательно поддержал Украину

Бетис трогательно поддержал Украину перед матчем с Кривбассом — детали
Футбольный клуб "Бетис" поддержал Украину перед ответным матчем с "Кривбассом" в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций. На стадионе вывесили большой флаг Украины.
Соответствующее сообщение появилось в соцсетях клуба.
Бетис поддержал Украину
В сообщении говорится, что команда стоит за мир и приветствует украинский клуб на своем стадионе.
"У себя дома мы стоим за мир. Наша солидарность с гражданами Украины", — говорится в сообщении.
Поединок "Бетис" — "Кривбасс" состоится 29 августа в 22:00. Первый матч украинцы проиграли со счётом 0:2. В случае поражения "Кривбасс" завершит свои выступления в евро кубковом сезоне.
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