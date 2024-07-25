Україна U-19 оголосила склад на півфінал Євро-2024

Збірна України U-19. Фото: УАФ

У Північній Ірландії на чемпіонаті Європи-2024 серед команд віком до 19 років пройдуть півфінали. Збірна України U-19 проведе матч проти команди Франції U-19.

Перед матчем Україна опублікувала склад на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч України проти Франції

Збірна України виступала в групі A, де посіла друге місце, набравши п’ять очок. Команда Дмитра Михайленка зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0) та Норвегією (0:0), а потім переграла Італію (3:2), яка ще до матчу розв'язала турнірні питання й грала не основним складом.

Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Огарков, Михавко, Єрмачков — Мельниченко, Цуканов, Кревсун — Гаджиєв, Богданов, Синчук

Запасні: Бакус, Дрозд, Дігтяр, Обінайя, Шевченко, Тутеров

Склад збірної України. Фото: УАФ

Зазначимо, що Пономаренко Маткевич та Ващенко пропустять матч через перебір жовтих карток.

Півфінал турніру пройде на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Початок — о 21:00 за київським часом.

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