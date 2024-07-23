Данило Кревсун розповів як поводить себе в колективі Крістіан Шевченко

Андрій та Крістіан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Збірна України U-19 на чемпіонаті Європи з футболу вийшла до півфіналу, де зіграє з Францією. У команді Дмитра Михайленка грає син глави УАФ Андрія Шевченка Крістіан, який поки має роль гравця ротації.

Про сина легендарного футболіста в інтерв'ю "Збірній" висловився лідер команди Данило Кревсун.

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Данило Кревсун. Фото: скриншот

Шевченко адаптувався в команді

За словами Кревсуна, Шевченко-молодший дуже добре влився в колектив та проявив себе любителем жартувати. Стосовно ігрових якостей Данило зазначив, що у Крістіана велике майбутнє в футболі.

Стосовно малої кількості ігрового часу Кревсун зазначив, що Шевченко не ображається. Якщо в перших двох матчах з Північною Ірландією та Норвегією Крістіан вийшов на заміну, то проти Італії не грав.

"Я знаю точно, що він на це не ображається. Думаю, Крістіан розуміє, що є моменти в матчах, коли потрібно відпрацьовувати відведений час на максимум, і він це буде робити, як проти Норвегії", — сказав Данило.

Кревсун також розповів, що в команди Шевченко найбільше спілкується з нападником "Сандерленда" Тутєровим, з яким вони живуть в одній кімнаті. До того ж обидва грають у Англії.

Зазначимо, що матч України проти Франції на чемпіонаті Європи відбудеться 25 липня о 22:00 за київським часом.

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