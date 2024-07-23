Даниил Кревсун рассказал, как ведет себя в коллективе Кристиан Шевченко

Лидер сборной Украины рассказал, обижается ли Шевченко на малое количество минут
Сборная Украины U-19 на чемпионате Европы по футболу вышла в полуфинал, где сыграет с Францией. В команде Дмитрия Михайленко играет сын главы УАФ Андрея Шевченко Кристиан, пока играющий роль игрока ротации.
О сыне легендарного футболиста в интервью "Збірній" высказался лидер команды Даниил Кревсун.
Шевченко адаптировался в команде
По словам Кревсуна, Шевченко-младший очень хорошо влился в коллектив и проявил себя как любитель пошутить. По поводу игровых качеств Даниил отметил, что у Кристиана большое будущее в футболе.
По поводу малого количества игрового времени Кревсун выразил уверенность, что Шевченко не обижается. Если в первых двух матчах с Северной Ирландией и Норвегией Кристиан вышел на смену, то против Италии не играл.
"Я знаю точно, что он на это не обижается. Думаю, Кристиан понимает, что есть моменты в матчах, когда нужно отрабатывать отведенное время на максимум, и он это будет делать как против Норвегии", — сказал Даниил.
Кревсун также рассказал, что в команде Шевченко больше всего общается с нападающим "Сандерленда" Тутеровым, с которым они живут в одной комнате. К тому же оба играют в Англии.
Отметим, что матч Украины против Франции на чемпионате Европы состоится 25 июля в 22:00 по Киеву.
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