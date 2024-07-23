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Лидер сборной Украины рассказал, обижается ли Шевченко на малое количество минут

23 июля 2024 19:31
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Даниил Кревсун рассказал, как ведет себя в коллективе Кристиан Шевченко
Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины U-19 на чемпионате Европы по футболу вышла в полуфинал, где сыграет с Францией. В команде Дмитрия Михайленко играет сын главы УАФ Андрея Шевченко Кристиан, пока играющий роль игрока ротации.

О сыне легендарного футболиста в интервью "Збірній" высказался лидер команды Даниил Кревсун.

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Даниил Кревсун. Фото: скриншот

Шевченко адаптировался в команде

По словам Кревсуна, Шевченко-младший очень хорошо влился в коллектив и проявил себя как любитель пошутить. По поводу игровых качеств Даниил отметил, что у Кристиана большое будущее в футболе.

По поводу малого количества игрового времени Кревсун выразил уверенность, что Шевченко не обижается. Если в первых двух матчах с Северной Ирландией и Норвегией Кристиан вышел на смену, то против Италии не играл.

"Я знаю точно, что он на это не обижается. Думаю, Кристиан понимает, что есть моменты в матчах, когда нужно отрабатывать отведенное время на максимум, и он это будет делать как против Норвегии", — сказал Даниил.

Кревсун также рассказал, что в команде Шевченко больше всего общается с нападающим "Сандерленда" Тутеровым, с которым они живут в одной комнате. К тому же оба играют в Англии.

Отметим, что матч Украины против Франции на чемпионате Европы состоится 25 июля в 22:00 по Киеву.

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футбол Андрей Шевченко Кристиан Шевченко Сборная Украины U-19 Даниил Кревсун

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