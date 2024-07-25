Украина U-19 объявила состав на полуфинал Евро-2024

Без Шевченко — Украина назвала состав на полуфинал Евро-2024 с Францией
В Северной Ирландии на чемпионате Европы-2024 среди команд в возрасте до 19 лет пройдут полуфиналы. Сборная Украины U-19 проведет матч против команды Франции U-19.
Перед матчем Украина опубликовала состав на матч, сообщил портал Новости.LIVE.
Матч Украины против Франции
Сборная Украины выступала в группе A, где заняла второе место, набрав пять очков. Команда Дмитрия Михайленко сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) и Норвегией (0:0), а затем обыграла Италию (3:2), которая еще до матча решила турнирные вопросы и играла не основным составом.
Украина U-19: Крапивцов — Гусев, Огарков, Михавко, Ермачков — Мельниченко, Цуканов, Кревсун — Гаджиев, Богданов, Синчук
Запасные: Бакус, Дрозд, Дегтярь, Обинайя, Шевченко, Тутеров
Отметим, что Пономаренко Маткевич и Ващенко пропустят матч из-за перебора желтых карт.
Полуфинал турнира пройдет на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Начало — в 21:00 по киевскому времени.
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