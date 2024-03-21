Без Циганкова — Ребров розповів, як збірна України зіграє у відборі на Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував підготовку національної команди до важливого поєдинку проти Боснії та Герцеговини. Перемога у цьому матчі наблизить "синьо-жовтих" до можливості зіграти на Євро-2024.
Віктор Циганков не встиг відновитися від наслідків травми, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Zorya Londonsk.
Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков зазнав травми під час недавнього матчу у складі каталонської команди. Він прибув у розташування збірної України, але не зможе зіграти проти Боснії та Герцеговини. "Синьо-жовтим" доведеться впоратися із суперником без одного зі своїх найкращих гравців.
План на матч збірної України
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров вже назвав заявку своєї команди на гру з Боснією та Герцеговиною. Окрім Циганкова, у матчі відбору на Євро-2024 не візьмуть участь ще чотири футболісти.
Заявка збірної України
Воротарі — Бущан, Трубін, Лунін;
захисники — Конопля, Михайличенко, Таловєров, Забарний, Бондар, Миколенко, Тимчик, Матвієнко;
півзахисники — Сидорчук, Шапаренко, Судаков, Малиновський, Мудрик, Бражко, Зінченко, Гуцуляк, Зубков;
форварди — Яремчук, Довбик, Ванат;
поза заявкою — Караваєв, Попов, Пихальонок, Циганков, Сікан.
Сергій Ребров не сумнівається, що це буде найважчий матч для його команди. Проте тренерський штаб збірної України вивчив манеру гри суперника та підготував завдання своїм футболістам. "Синьо-жовті" розраховують на перемогу.
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