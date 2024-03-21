Без Цыганкова — Ребров рассказал, как сборная Украины сыграет в отборе на Евро-2024

Мудрик и Конопля перед тренировкой. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал подготовку национальной команды к важному поединку против Боснии и Герцеговины. Победа в этом матче приблизит "сине-желтых" к возможности сыграть на Евро-2024.

Виктор Цыганков не успел восстановиться от последствий травмы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Zorya Londonsk.

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Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков получил травму во время недавнего матча в составе каталонской команды. Он прибыл в расположение сборной Украины, но не сможет сыграть против Боснии и Герцеговины. "Сине-желтым" придется справиться с соперником без одного из своих лучших игроков.

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

План на матч сборной Украины

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров уже назвал заявку своей команды на игру с Боснией и Герцеговиной. Помимо Цыганкова, в матче отбора на Евро-2024 не примут участие еще четыре футболиста.

Заявка сборной Украины

Вратари — Бущан, Трубин, Лунин;

защитники — Конопля, Михайличенко, Таловеров, Забарный, Бондарь, Миколенко, Тымчик, Матвиенко;

полузащитники — Сидорчук, Шапаренко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Бражко, Зинченко, Гуцуляк, Зубков;

форварды — Яремчук, Довбик, Ванат;

вне заявки — Караваев, Попов, Пихаленок, Цыганков, Сикан.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: УАФ

Сергей Ребров не сомневается, что это будет тяжелый матч для его команды. Однако тренерский штаб сборной Украины изучил манеру игры соперника и подготовил задачу своим футболистам. "Сине-желтые" рассчитывают на победу.

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