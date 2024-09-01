Роман Безус відповів, чи отримає Динамо чемпіонський титул в УПЛ

Роман Безус. Фото: ФК "Омонія"

Колишній гравець київського клубу спрогнозував, що "Динамо" має всі шанси отримати титул чемпіона УПЛ. За його словами, рівень гравців дозволяє стати кращими у цьому сезоні.

Про це він розповів у інтервʼю на каналі BurBuzz.

Читайте також:

Безус оцінив гру "Динамо"

Він пояснив, які чинники можуть привести киян до чемпіонства в цьому сезоні. На його думку, рівень киян зараз сильно зріс.

"Мені дуже подобається це "Динамо". І агресивні, і фланги працюють, і зʼявляються лідери, і є такий віковий баланс. І видно в деяких моментах, що існує комбінація і бажання з перших секунд проводити атаки", — розповів Безус.

Також він відзначив роботу тренерського штабу і заявив, що це сильно впливає на покращення рівня команди загалом.

"Видно, що тренерський штаб працює і що команда зростає. Трохи підсилились також якісними гравцями. Якщо в команди не буде великих травм в основних гравців, то я думаю, що "Динамо" — головний претендент на чемпіонство у Чемпіонаті України та має великі шанси пробитися в Лізі Європи якнайдалі", — поділився Безус.

Нагадаємо, Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.

"Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться.

Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля.

Максимов пояснив, що насправді сталося у "Дніпрі-1" перед стартом сезону.

Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".