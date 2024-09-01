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Безус спрогнозировал, получит ли Динамо титул чемпиона УПЛ

1 сентября 2024 16:11
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Роман Безус ответил, получит ли Динамо чемпионский титул в УПЛ
Роман Безус. Фото: ФК Омония
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Бывший игрок киевского клуба спрогнозировал, что у "Динамо" есть все шансы получить титул чемпиона УПЛ. По его словам, уровень игроков позволяет стать лучшими в этом сезоне.

Об этом он рассказал в интервью на канале BurBuzz.

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Он объяснил, какие факторы могут привести киевлян в чемпионство в этом сезоне. По его мнению, уровень игроков сейчас сильно вырос.

"Мне очень нравится это "Динамо". И агрессивные, и фланги работают, и появляются лидеры, и есть такой возрастной баланс. И видно в некоторых моментах, что существует комбинация и желание с первых секунд проводить атаки", — рассказал Безус.

Также он отметил работу тренерского штаба и заявил, что это сильно влияет на улучшение уровня команды в целом.

"Видно, что тренерский штаб работает, и что команда растет. Немного усилились также качественными игроками. Если у команды не будет больших травм у основных игроков, то я думаю, что "Динамо" — главный претендент на чемпионство в Чемпионате Украины и имеет большие шансы пробиться в Лиге Европы как можно дальше", — поделился Безус.

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футбол Динамо УПЛ Роман Безус

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