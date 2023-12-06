Біатлоністка Віролайнен вигадала спосіб виступити на Кубку Світу
Колишня біатлоністка збірної Росії Дар'я Віролайнен вирішила продовжити кар'єру у складі національної команди Фінляндії. Вона має намір виступити в австрійському Хохфільцені на етапі Кубка Світу з біатлону.
Віролайнен минулого року виступала за збірну Росії, нагадує портал Новини.LIVE.
Росіянка Дар'я Віролайнен готується до гонки у Хохфільцені у складі збірної Фінляндії. Відомо, що 34-річна спортсменка має громадянство обох країн. З 2014 до 2018 вона виступала за російську команду.
Віролайнен виступить на Кубку Світу
Москвичка Віролайнен отримав громадянство Фінляндії ще 2021 року. Вона дебютувала за нову збірну на домашньому етапі Кубка IBU у Контіолахті. Спортсменці дозволили повернутися на міжнародні турніри, оскільки вона давно переїхала до Європи.
Віролайнен є дочкою відомої російської лижниці та біатлоністки Анфіси Різцової. Дар'я перемагала в індивідуальних перегонах на 15 км на Універсіадел-2011. Також Віролайнен стала чемпіонкою Європи у сингл-міксті у 2017 році.
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