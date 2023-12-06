Біатлоністка Віролайнен вигадала спосіб виступити на Кубку Світу

Дар'я Віролайнен на подіумі. Фото: instagram.com/zvezdy_biathlona/

Колишня біатлоністка збірної Росії Дар'я Віролайнен вирішила продовжити кар'єру у складі національної команди Фінляндії. Вона має намір виступити в австрійському Хохфільцені на етапі Кубка Світу з біатлону.

Віролайнен минулого року виступала за збірну Росії, нагадує портал Новини.LIVE.

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Росіянка Дар'я Віролайнен готується до гонки у Хохфільцені у складі збірної Фінляндії. Відомо, що 34-річна спортсменка має громадянство обох країн. З 2014 до 2018 вона виступала за російську команду.

Віролайнен та Гаранічєв із "золотом" чемпіонату Європи. Фото: instagram.com/russianbiathlon/

Віролайнен виступить на Кубку Світу

Москвичка Віролайнен отримав громадянство Фінляндії ще 2021 року. Вона дебютувала за нову збірну на домашньому етапі Кубка IBU у Контіолахті. Спортсменці дозволили повернутися на міжнародні турніри, оскільки вона давно переїхала до Європи.

Віролайнен є дочкою відомої російської лижниці та біатлоністки Анфіси Різцової. Дар'я перемагала в індивідуальних перегонах на 15 км на Універсіадел-2011. Також Віролайнен стала чемпіонкою Європи у сингл-міксті у 2017 році.

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