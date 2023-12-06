Биатлонистка Виролайнен придумала способ выступить на Кубке Мира

Дарья Виролайнен на подиуме. Фото: instagram.com/zvezdy_biathlona/

Бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен приняла решение продолжить карьеру в составе национальной команды Финляндии. Она собирается выступить в австрийском Хохфильцене на этапе Кубка Мира по биатлону.

Виролайнен в прошлом четыре года выступала за сборную России, напоминает портал Новини.LIVE.

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Россиянка Дарья Виролайнен готовится к гонке в Хохфильцене в составе сборной Финляндии. У 34-летней спортсменки есть гражданство обеих стран. С 2014 по 2018 она выступала за российскую команду.

Виролайнен и Гараничев с "золотом" чемпионата Европы. Фото: instagram.com/russianbiathlon/

Виролайнен выступит на Кубке Мира

Москвичка Виролайнен получил гражданство Финляндии еще в 2021 году. Она дебютировала за новую сборную на домашнем этапе Кубка IBU в Контиолахти. Спортсменке позволили вернуться на международные турниры, так как она давно переехала в Европу.

Виролайнен является дочерью известной российской лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой. Дарья побеждала в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиадел-2011. Также Виролайнен стала чемпионкой Европы в сингл-миксте в 2017 году.

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