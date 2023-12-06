Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Биатлонистка Виролайнен придумала способ выступить на Кубке Мира arrow

Биатлонистка Виролайнен придумала способ выступить на Кубке Мира

6 декабря 2023 17:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Биатлонистка Виролайнен придумала способ выступить на Кубке Мира
Дарья Виролайнен на подиуме. Фото: instagram.com/zvezdy_biathlona/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен приняла решение продолжить карьеру в составе национальной команды Финляндии. Она собирается выступить в австрийском Хохфильцене на этапе Кубка Мира по биатлону. 

Виролайнен в прошлом четыре года выступала за сборную России, напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Россиянка Дарья Виролайнен готовится к гонке в Хохфильцене в составе сборной Финляндии. У 34-летней спортсменки есть гражданство обеих стран. С 2014 по 2018 она выступала за российскую команду. 

Виролайнен и Гараничев
Виролайнен и Гараничев с "золотом" чемпионата Европы. Фото: instagram.com/russianbiathlon/

Виролайнен выступит на Кубке Мира 

Москвичка Виролайнен получил гражданство Финляндии еще в 2021 году. Она дебютировала за новую сборную на домашнем этапе Кубка IBU в Контиолахти. Спортсменке позволили вернуться на международные турниры, так как она давно переехала в Европу. 

Виролайнен является дочерью известной российской лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой. Дарья побеждала в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиадел-2011. Также Виролайнен стала чемпионкой Европы в сингл-миксте в 2017 году. 

Напомним,"Динамо" может возглавить известный украинский тренер

Циганков и Мартинес уйдут из "Жироны" в топ-клуб — когда это произойдет. 

Кучер может возглавить известный украинский клуб. 

Звезда мадридского "Реала" пропустит Евро-2024

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме