Меркушина и Дмитренко отобрались в гонку преследования на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Анастасия Меркушина. Фото: IBU

Украинские биатлонистки снова неудачно выступили на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. У них даже не получилось войти в Топ-40, единственное, что можно отметить с позитива — это проход Меркушиной и Дмитренко в гонку преследования, которая пройдет в воскресенье.

Подробности выступления украинок в материале Новини.LIVE.

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Кроме Ирины Петренко, показавшей лучший результат из украинских спортсменок в индивидуальной гонке, в этот раз участвовали все, кто были в заявке.

Участницами спринта стали Анна Кривонос с 4-м стартовым номером, Кристина Дмитренко (6), Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко.

Очередной провал

В общем, это выступление украинки провалили. Выше всех оказалась Анастасия Меркушина. Она заработала два штрафных круга по итогам стрельбы и пришла 48-ю.

Сразу за ней оказалась Кристина Дмитренко, безошибочно отработавшая на первом огневом рубеже, однако на "стойке" не закрыла две мишени.

Анна Кривонос допустила три промаха и закончила гонку на 62-м месте, так и не пробившись в зачетную зону.

Любовь Кипяченкова финишировала 74-й, а Дарья Блашко хотя и показала лучшую стрельбу среди представительниц сборной, не сумела навязать борьбу ходом и стала 78-й.

Победу в спринте одержала француженка Лу Жанмонно, в топ-3 финишировали две норвежки – Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв.

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